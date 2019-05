İMYO'dan lise son sınıf öğrencilerine İnsan Hakları konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu kurumlar arası yardımlaşma ve işbirliği çerçevesinde liselere akademik destek veriyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu kurumlar arası yardımlaşma ve işbirliği çerçevesinde liselere akademik destek veriyor. Bu kapsamda İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde İnsan Hakları Konferansı verildi.



İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, İslahiye Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri ve İslahiye İnsan Hakları Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan konuşmacı olduğu konferansa okulun idarecileri, öğretmenleri ve son sınıf öğrencileri katıldı.



İnsan haklarının dünü, bugünü ile temel hak ve özgürlükler hakkında bilgi veren Bilal Erdoğan, en temel hakkın yaşama hakkı olduğunu, 30 maddelik İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Veda Hutbesiyle örtüştüğünü ve beyannamedeki hususların İslam dininde aynen vurgulandığını, insan haklarına her daim büyük önem verilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, İstanbul'un fethinde Bizans asillerinden Grandük Notaras'ın 'İstanbul'da kardinal serpuşu (şapkası) görmektense, Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim' sözünden de, Osmanlı'nın barış ve adaletine güvendiği bu sözün insan haklarına verilen önemin göstergesi olduğunu vurguladı.



Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: Batılılar İnsan Hakları ve sözde barış adına gittiği ülkelere kaos ve zulüm götürüyor ama bir türlü insan hakları ve barışı tesis edememektedirler. Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, Miyanmar'da, Doğu Türkistan'da, Afganistan'da, Pakistan'da, Tibet'de ve daha nicelerinde milyonlarca masum insan ölmekte ve hak ihlaline uğruyor ve uğramaya devam ediyor. Ayrıca; Suriye konusunda da sınıfta kaldılar. Devletimiz ve halkımız mültecilere şartsız kucak açıp yardımlarına koşarken onlar sınırlarını kapattı. İnsan Haklarının en güzel uygulandığı yer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Çünkü insanlığımız sağlam temeller üzerine oturmuş ve derin bir geçmişi olan büyük bir millet olmanın gururunu yaşıyoruz" diyerek, İnsan Hakları konusunda her daim hassas olunması gerektiğini ve bunun için insanın önce kendisine saygı duyup sonra başkalarına saygı duyması gerektiğini belirtti. Erdoğan son sınıf öğrencilerine son olarak şu tavsiyelerde bulundu: "Çalışın ve güzel bölümler kazanarak ülkemize ve milletimize faydalı olun. Adaletli davranın, insanlara ve insan haklarına saygılı olun ve her daim hoşgörüyü elden bırakmayarak insanca yaşama yollarını arayın" dedi. İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü M. Necati Ak, İslahiye Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri ve İslahiye İnsan Hakları Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'a ve Yüksekokul yönetimine teşekkür ederek kendisine çicek ve plaket takdim etti.



İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. H. Ahmet Deveci de, İslahiye İlçesindeki Ortaöğretim okullarından gelen talepler doğrultusunda liselere akademik destek verdiklerini, bu kapsamda İslahiye Fatih Sultan Mehmet Anadolu Mesleki Teknik Lisesinin talebiyle İnsan Hakları konusunun anlatıldığını söyledi. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dilovası Belediyesi, öğrencilere ücretsiz servis hizmeti vermeye başladı

Burhan Kuzu'dan Athena Gökhan'a: Seni severim ama anlamadığın konulara pek girme!

Son Dakika! Pençe Harekatı'nda Yaralanan 2 Askerimiz Şehit Oldu

19 yaşındaki gencin feci sonu!