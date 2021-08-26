Üye Girişi
İmza bile atamayan Parkinsonlu, 'beyin pili' ile hayata yeniden tutundu - Son Dakika

İmza bile atamayan Parkinsonlu, 'beyin pili' ile hayata yeniden tutundu

26.08.2021 09:47
İmza bile atamayan Parkinsonlu, 'beyin pili' ile hayata yeniden tutundu, System.String[]

Iraklı Avukat Basim Al Omairi, genç yaşta Parkinson ile tanıştı.

Iraklı Avukat Basim Al Omairi, genç yaşta Parkinson ile tanıştı. Tutukluk ve hareket yavaşlığı ile başlayan hastalık bulguları gün geçtikçe ilerledi ve bir süre sonra imzasını dahi kaybetti. Beyin pili tedavisi için Türkiye'ye gelen Al Omairi, Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası hayata yeniden merhaba dedi.

Beyinde dopamin salgılayan hücrelerin azalması veya hasara uğramasıyla ortaya çıkan Parkinsonun'un hareket bozukluklarına ve istem dışı hareketlere yol açarak kişilerin günlük yaşamlarına darbe vurduğunu belirten Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, "Hastalık genellikle vücudun bir tarafında daha ön planda olmak üzere ellerde 'para sayar' tarzda titreme, hareketlerde yavaşlama, kolların vücut salınımına iştirak etmemesi ve vücuda yapışık olarak yürünmesi, bakışlarda donuklaşma ve yüz mimiklerinde azalma ile 'maske yüz' diye ifade edilebilen yüz hali, küçük adımlarla ve öne doğru eğik olarak yürüme güçlüğü ile karşımıza çıkmaktadır" açıklamasını yaptı.

"ARAŞTIRDIM VE SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM"

46 yaşındaki Avukat Basim Al Omairi ise hastalık sürecini şu sözlerle anlattı:

"Parkinson kolumda ve bacağımda tutukluk ve hareket yavaşlığı ile başladı. 2015'te ise tanı konuldu ve Parkinson olduğumu öğrendim. Ağabeyimde de Parkinson bulguları vardı, ama tanı konulmadı. Önceleri ilaç tedavisiyle hayatıma devam ettim. Fakat bir müddet sonra ilaç etkisini yitirdiğinde yürümekte zorluk çeker, yataktan tek başıma kalkamaz oldum. Yemek yiyip su içmek çok zordu. Ailemden destek alıyordum. Evime bir misafir geldiğinde utandığım için onlarla oturamıyor, başka bir odaya geçiyordum. İmza atmakta bile güçlük çekiyordum. İnternet üzerinden araştırmalarım sonucu Türkiye'ye geldim ve doktorum gerekli değerlendirmeler sonucu beyin pili ameliyatı olmamı önerdi. Ameliyat çok iyi geçti, herhangi bir ağrı ya da acı hissetmedim. Şimdi kendimi normal bir birey gibi hissediyorum, eski hayatıma kavuştum. Artık mesleğime geri döneceğim, ailem ve arkadaşlarım ile dilediğim gibi vakit geçirebileceğim. Çok mutluyum."

KONUŞA KONUŞA AMELİYAT

Beyin pili tedavisini 'Hastalığın saatini geri almak' olarak tanımlayan Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, "Hastalığın başlangıç tedavisi ilaç tedavisidir. İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı ya da şiddetli ilaç yan etkilerinin ortaya çıktığı durumlarda cerrahi yöntem olan beyin pili tedavisi gündeme gelmektedir. Beyin pilleri insan beyni içerisinde herhangi bir noktaya elektrik akımı verebilmemizi, böylelikle elektrik akımı verdiğimiz bölgedeki beyin hücrelerindeki elektriksel aktiviteyi uyarmayı ya da baskılayabilmeyi sağlayan cihazlardır. Bu ameliyatları hastalarımız uyanık olarak konuşa konuşa, karşılıklı sohbet halinde gerçekleştiriyoruz. 'Hastalığın saatini geri almak' olarak tanımladığımız beyin pili tedavisi sayesinde bağımsız yaşayamayan, sosyal hayattan kopan kişiler yeniden bağımsız yaşama şansı bulabiliyor, önemli bir kısmı da mesleklerini tekrar icra edebilme şansı yakalıyor" diye konuştu.


İmza bile atamayan Parkinsonlu, 'beyin pili' ile hayata yeniden tutundu

Parkinson, Türkiye, Darbe, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İmza bile atamayan Parkinsonlu, 'beyin pili' ile hayata yeniden tutundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sokak köpekleri saldırından kaçmak isterken otomobilin altında kaldı 09:43 Sokak köpekleri saldırından kaçmak isterken otomobilin altında kaldı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı 08:51 Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'unda da içinde olduğu helikopter kontrolden çıkarak düştü 08:23 Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'unda da içinde olduğu helikopter kontrolden çıkarak düştü
Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de 01:01 Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de Didem Soydan, teknedeki mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı 00:20 Didem Soydan, teknedeki mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker, Gaziantep FK'ya imza atmaya çok yakın 23:06 Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker, Gaziantep FK'ya imza atmaya çok yakın
Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti 22:04 Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık 20:31 Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık

Son Dakika Haberleri
09:42 Sokak köpekleri saldırından kaçmak isterken otomobilin altında kaldı
09:07 Şehirlerarası otobüste korona test sonucu pozitif çıkan kadın ve temaslı eşi yakalandı
08:50 Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı
08:29 Taliban'ın Kabil Havalimanı'na teknik destek talebine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan yeşil ışık
08:22 Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros'unda da içinde olduğu helikopter kontrolden çıkarak düştü
08:08 Ev arkadaşını öldürdü, aynı silahla intihar etti
07:59 Oyuncu Enis Arıkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
07:55 ABD askerleri 31 Ağustos'a kadar Kabil'de kalabilecek
07:26 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den mazeret tayini müjdesi
19:05 Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için tek şartını söyledi: Meclis'te grubumuzun olması lazım
261 terör örgütü üyesinin cesedini Bitlis'e gömmüşler 261 terör örgütü üyesinin cesedini Bitlis'e gömmüşler         
09:52
Şehirlerarası otobüste korona test sonucu pozitif çıkan kadın ve temaslı eşi yakalandı Şehirlerarası otobüste korona test sonucu pozitif çıkan kadın ve temaslı eşi yakalandı         
09:08
Taliban'ın Kabil Havalimanı'na teknik destek talebine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan yeşil ışık Taliban'ın Kabil Havalimanı'na teknik destek talebine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan yeşil ışık         
08:29
ABD askerleri 31 Ağustos'a kadar Kabil'de kalabilecek ABD askerleri 31 Ağustos'a kadar Kabil'de kalabilecek         
07:55
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak         
00:33
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 1997 yılında kurulan Sheriff, Dinamo Zagreb'i eleyerek grup aşamasına kaldı Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 1997 yılında kurulan Sheriff, Dinamo Zagreb'i eleyerek grup aşamasına kaldı         
00:05
Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler         
22:17
"Babamın yanında rahatsız oluyorum" diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar         
20:47
Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor         
19:34
Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:56
Bebeğine kavuşmak için gün sayan Ayça Erturan, koronavirüsün delta varyantına yakalandı Bebeğine kavuşmak için gün sayan Ayça Erturan, koronavirüsün delta varyantına yakalandı         
17:18
TSK'ya gelecek olan TSK'ya gelecek olan "Derman" gün sayıyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor         
17:09
Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız         
17:05
Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar         
17:02
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 09:56:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İmza bile atamayan Parkinsonlu, 'beyin pili' ile hayata yeniden tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement