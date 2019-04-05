İmza" Kaçakçılara Geçit Vermedi
27 dakika önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamalarında dedektör köpeğin tespiti ile 6 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Batman
'ın Gercüş
ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamalarında dedektör köpeğin tespiti ile 6 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 Nisan Çarşamba
günü Gercüş ilçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen yol kontrol ve emniyet faaliyeti esnasında yol arama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Tütün tespit köpeği İmza ile yapılan aramada, aracın kasa kısmında bulunan plastik meyve kasalarının altına gizlenmiş vaziyette 6 bin 560 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiş olup, şüpheli 1 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:15 Kaynak: İHA
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