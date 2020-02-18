İmza taklidiyle 186 milyonluk vurguna 6 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İmza taklidiyle 186 milyonluk vurguna 6 tutuklama - Son Dakika

İmza taklidiyle 186 milyonluk vurguna 6 tutuklama

6 saat önce

Adana'da maddi durumları iyi olan iş adamlarının imzalarını taklit ederek 186 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürülen, aralarında iki avukat, bir banka görevlisi, bir polis ve bir iş adamının olduğu 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İmza taklidiyle 186 milyonluk vurguna 6 tutuklama, System.String[]

Adana'da maddi durumları iyi olan iş adamlarının imzalarını taklit ederek 186 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürülen, aralarında iki avukat, bir banka görevlisi, bir polis ve bir iş adamının olduğu 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliğine başvuran bir iş adamı, imzasının taklit edilerek kendi adına 5 milyon liralık senet düzenlendiğini, bunun da icraya verildiğini söyledi.


Bunun üzerine harekete geçen polis savcılıktan alınan izinle çeteyi teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucunda zanlıların iş adamlarının imzalarını taklit ederek 186 milyon lira borçlandırılıp icra yoluyla tahsil etmeye çalıştıkları tespit edildi. Polis bu tespit üzerine Adana ve İstanbul'da 14 zanlıyı belirledi. Polis bu zanlıların yakalanması için Adana ve İstanbul'da 18 ayrı adrese 14 Şubat günü baskın yaparak, 13'ünü yakaladı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise şüphelilerin kendi arasında düzenlediği toplam 30 bin liralık senet, birçok evrak ile dijital malzemeler ele geçirildi.


Yapılan çalışmada zanlıların çalışma yönteminin, özel bir bankada çalışan N.P.'nin zengin iş adamlarını belirleyip onların imza sirkülerini zanlılara verdiği, bunların da bu imza sirküleri ile sahte senet düzenleyip daha sonra da bunu icraya verdiği, icrada ise F.P. ve O.Y. isimli iki avukatın devreye girerek iş adamları ile irtibata geçip para aldıkları, bir polisin de bunlara yardım ettiği öne sürüldü. Zanlılar ise suçlamaları kabul etmezken iki avukatın meslek gereği icra takibi yaptıklarını, sahte imzalardan haberleri olmadığını öne sürdüğü öğrenildi. Sorgularının ardandan adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında iki avukatın da bulunduğu 6 şahıs tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Banka, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:15 Kaynak: İHA
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