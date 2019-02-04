Son Dakika Haberleri: İmza Töreni Yarın

İmza Töreni Yarın

41 dakika önce

Beşiktaş, devre arasında kadrosuna kattığı Kagawa, Burak Yılmaz, Mirin ve Muhayer Oktay için yarın imza töreni düzenleyecek.

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Beşiktaş, devre arasında kadrosuna kattığı Kagawa, Burak Yılmaz, Mirin ve Muhayer Oktay için yarın imza töreni düzenleyecek.

Devre arası transfer döneminde siyah-beyazlı kulüple anlaşan Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay için Beşiktaş kulübü, yarın resmi imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Yönetim Kurulu'nun da katılacağı imza töreni, Vodafone Park'ta 14.00'te başlayacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:41 Kaynak: İHA

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