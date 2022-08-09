Bakan Akar: Tek hedefimiz teröristler (2) - Son Dakika
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Bakan Akar: Tek hedefimiz teröristler (2)

09.08.2022 13:04
Bakan Akar: Tek hedefimiz teröristler (2)

'İMZALANAN MUTABAKAT UKRAYNA LİMANLARIYLA ALAKALI'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl sorununa değinerek, "Savaş var ama buradaki durum tamamen insani. Diğer taraftan bir mayın problemi vardı ama şu ana kadar herhangi bir mayın problemi olmadı.

'İMZALANAN MUTABAKAT UKRAYNA LİMANLARIYLA ALAKALI'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya- Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl sorununa değinerek, "Savaş var ama buradaki durum tamamen insani. Diğer taraftan bir mayın problemi vardı ama şu ana kadar herhangi bir mayın problemi olmadı. Eğer herhangi bir şekilde bir mayın problemi olursa ona karşı da çalışmamızı sürdüreceğiz. Ayrıca bu varılan mutabakat 120 gün geçerli olacak. Herhangi bir itiraz olmazsa bu otomatikman devam edecek olursa yenilenecek. Bu yapılan çalışma, imzalanan mutabakat muhtırası Ukrayna limanlarıyla alakalı, Ukrayna limanlarındaki tahıl ve gıda maddelerinin sevkiyle alakalı, Rus limanlarını kapsamıyor. Rus limanları için görüşmeler devam ediyor. 20 gemi bekliyor, bir model oluştu. Giriş-çıkışlar nasıl yapılacak? Bunun adı konuldu. Buna göre de arkadaşlar bu çalışmaları sürdürüyor. Bizim dileğimiz ve temennimiz; tahıl ve gıda konusunda ortaya çıkan görüşmenin bundan sonra model olması" dedi.

'YUNANİSTAN'IN YAPTIĞI UYGULAMALARDA TACİZ VAR'Bakan Akar, Yunanistan ile ilişkilerin de ayrıca önem arz ettiğini söyleyerek, "Yunanistan'ın bugüne kadar yaptığı uygulamalarda, söylemlerde, eylemlerde gerçekten haklarımıza taciz ve tecavüz var. Bütün bunlara rağmen görüşmeler yoluyla diyalogla diplomasiyle 'Bu durumları çözelim' diyebiliyoruz fakat maalesef bu konuda yanıt alamıyoruz. Gerçeklere aykırı eylemler ve söylemler. Yunanlı muhataplarımız adeta her sabah kalktığında belli kişiler var; onlar 'Türkiye aleyhine ne yapabilirim, ne söyleyebilirim' diye başlıyor. Yunanistan'da, iç politikada Türkiye düşmanlığı bir reyting yapıyor, prim yapıyor. Dolayısıyla bunlar haklı-haksız, askeri, sivili, hepsi; kendi sıkıntılarını gidermek, örtmek bakımından Türkiye'ye karşı eylem ve söylemlerle kendi günlük hayatlarını geçirmeye çalışıyor. Bunun çok tehlikeli bir yol olduğunu söylemeye devam ediyoruz" diye konuştu.'F-16 VE F-35 BİRBİRİNDEN FARKLI SÜREÇLER'

?Bakan Akar, Türkiye'nin F-16 başvurusuyla ilgili de "F-16 ve F-35 süreçleri birbirinden farklı süreçler. F-16 konusu ayrı bir süreç. Bunu Amerikan Savunma Bakanlığı tekrar tekrar vurguluyor. Gelen heyetler, 'Sizinle sadece F-16 konusunu görüşeceğiz, diğer ekip sadece F-35'i görüşecek' diyor. Bunlar devam ediyor. F-16 müracaatımızı yaptık. Bu müracaat kapsamında 3 toplantımızı yaptık. Ağustosta bir toplantı daha yapacağız. Yakın bir zamanda Amerika'ya davet ettiler. Burada birtakım şartlar konuldu. 'Bu şartları kabul etmemiz mümkün değil' diye muhataplarımıza söyledik. Dışişleri Bakanı'mız da söylediler ve söylemeye de devam ediyoruz ve temennimiz; gelen haberlere göre, senatoda bunun kaldırılabileceği. Geçen Madrid'de yapılan zirvede de Sayın Biden'ın çok olumlu bir yaklaşımı olduğunu gördük" dedi.


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Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar: Tek hedefimiz teröristler (2) - Son Dakika

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