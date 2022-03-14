İmzalar Alaşehir İçin Atıldı - Son Dakika
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İmzalar Alaşehir İçin Atıldı

13.04.2022 10:22
İmzalar Alaşehir İçin Atıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ilçede hizmet verecek olan çevreci yatırımın protokolünü imzaladı.

İmzalanan protokol ile ilçe belediyesi evsel atıkların Uzunburun Katık Atık Bertaraf Tesisi'ne transferi edilebilmesi amacıyla ilçede Katık Atık Transfer İstasyonu yapımını gerçekleştirecek, Manisa Büyükşehir Belediyesi de ilçe belediyesine 75 bin metre kare kilit parke taşı desteği verecek.

Mart ayı belediye meclis toplantısı sonrası Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile Alaşehir Belediyesi, Uzunburun Katık Atık Bertaraf Tesisi'ne ilçedeki evsel atıkların transfer edilebilmesi amacıyla Katık Atık Transfer İstasyonu yapımını gerçekleştirecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi de ilçe belediyesine 75 bin metre kare kilit parke taşı katkısı sağlayacak. İmzalanan protokolün ardından konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Alaşehir Belediyemizle ile Büyükşehir Belediyemiz arasında bir protokol imzalıyoruz. Bu protokol ile katı atıkların transfer istasyonu konusunda olacak. Bildiğimiz gibi, çevreye, doğaya, insana saygılı bir yaklaşım amacıyla artık vahşi döküm değil, oradaki atıklarımız tren yolları aracılığıyla Uzunburun Katık Atık Bertaraf Tesisine çekilecek. Bu yapımı Alaşehir Belediyesi üstlenecek. Bunun karşılığında Manisa Büyükşehir Belediyemiz döşenmek üzere 75 bin metre kare kilit parke taşı verecek. Alaşehir'imize ve Manisa'mıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. İyi dilek temennileriyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Bültenler
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