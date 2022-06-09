İmzalar atıldı: ABD'den kripto yasağı için kritik adım - Son Dakika
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İmzalar atıldı: ABD'den kripto yasağı için kritik adım

09.06.2022 10:12
İmzalar atıldı: ABD'den kripto yasağı için kritik adım

ABD, kripto düzenlemesi için yeni yasa tasarısını hazırladı. ABD'li Senatörlerden gelen yeni kripto teklifinde dikkat çeken detaylar var.

Geçtiğimiz aydan bu yana kripto paralarda çöküş yaşanmasının ardından, tüm dünyada kripto düzenlemesi için adımlar hızlandırıldı. ABD Senatosundaki yeni iki taraflı (Cumhuriyetçiler ve Demokratlar) girişim, ABD hükümetinin kriptoyu düzenlemek için yapması gerekenleri ortaya koydu.

Kripto para düzenlemesi için yeni yasa tasarısı

ABD'li iki senatör, Responsible Financial Innovation Act (Türkçesi Sorumlu Finansal İnovasyon Yasası veya kısaca RIFA) isimli yasa tasarısı için imzaları attı. Kripto para birimleri de dahil olmak üzere tüm dijital varlıkları ele alan bu tasarı, "kriptoyu kısıtlamadan mevcut yasalara dahil etmek" istiyor.

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Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'na (CFTC) gönderilen yeni düzenleme, kripto para dünyasına netlik kazandırmayı amaçlıyor. Tasarının öne çıkan ilk önergesi, birkaç istisna dışında dijital para birimlerini geleneksel menkul kıymet olarak tanımamak oldu.

İmzalar atıldı: ABD'den kripto yasağı için kritik adım

RIFA ayrıca stabilcoinleri de ele almayı amaçlıyor. Kripto pazarının, TerraUSD'de yaşanan çöküşle birlikte altüst olduğunu göz önünde bulunduran Senatörler, stabilcoinlerin gereksinimlerini değerlendirecek. Fakat dijital dolar haricinde nasıl bir düzenleme olacağı şimdilik belirsiz.

Yasa tasarısında öne çıkan bir diğer başlık ise dijital varlıkların vergilendirilmesi oldu. Raporda, tüm merkezi olmayan kuruluşların vergilendirmeye tabi olması gerektiği belirtildi. Bu, anonim kripto işletmelerinin ABD'deki sonunu getirebilir.

Ayrıca kripto para borsaları için iflas tanımları da yeniden gündemde. RIFA'ya göre, kullanıcıların yatırılan varlıkları tasfiyesiz bir şekilde iade alması zorunlu olmalı.

İmzalar atıldı: ABD'den kripto yasağı için kritik adım

Yeni tasarının hem Cumhuriyetçiler ve hem de Demokratlar tarafından imzalanması, kabul edilme şansını artırdı. Ancak son kararın CFTC ve SEC tarafından verileceğini göz ardı etmeyelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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