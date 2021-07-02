İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı

Türkiye'nin en büyük dondurulmuş balık üreticilerinden Dardanel, Yunanistan'ın en büyük, Avrupa'nın ise sayılı dondurulmuş balık üreticileri arasında yer alan G. Kallimanis S.A.'yı satın alarak, yurtdışında önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ, G. Kallimanis S.A. şirketinin devrini sağlayan alacak devir anlaşmasını resmen imzaladı.

KAP'A RESMİ AÇIKLAMA YAPTILAR

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İktisadi bütünlük içerisindeki varlıkları devralınacak G. Kallimanis S.A. şirketinin yaklaşık 63,2 milyon avro tutar ile borçlusu bulunduğu mali kurumlar (NBG, Alpha Bank, Cairo No.3 (Eurobank), Metexelixis (Quant), Piraeus Bank ve ABC Factors) ile şirketimiz arasında yapılan, bu kurumların Kallimanis firmasından olan alacaklarının teminatları ile beraber tarafımıza 6 milyon avro ödeme karşılığında devrini sağlayan alacak devir anlaşması imzaya açılmış ve tarafımızca imzalanmıştır" .