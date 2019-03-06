Son Dakika Haberleri: İmzalar Atıldı, Öğrencilere Burs Müjdesi

İmzalar Atıldı, Öğrencilere Burs Müjdesi

11 dakika önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası arasında Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerine burs verilmesi amacıyla protokol imzalandı.

İmzalar Atıldı, Öğrencilere Burs Müjdesi, System.String[]
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası arasında Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerine burs verilmesi amacıyla protokol imzalandı.

İmzalanan protokole ilişkin değerlendirme yapan Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, üniversiteyi her acıdan bir cazibe merkezi haline getirmek ve öğrenciler tarafından tercih edilen bir üniversite oluşturmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Rektör Taş, burs konusunda gösterdikleri hassasiyet ve verdikleri destek nedeniyle Başta Bozüyük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik olmak üzere tüm TSO paydaşlarına teşekkür etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aykut Ekinci, Muhasebe Denetim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümmühan Aslan, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Sevim, Bozüyük TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Köftecioğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri Osman Tekeli ve Kısmet Turan katıldı.

Öte yandan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve Bozüyük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik tarafından imzalanan protokolle birlikte, Muhasebe ve Denetim ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümlerini ilk on tercihi arasında tercih edip yerleşen toplam 20 öğrenciye aylık 200 TL burs verileceği, burs almayı hak eden öğrencilere eğitimlerinin ilk yılında, 1 Ekim ile 30 Haziran tarihleri arasında toplam 9 ay boyunca burs imkanı sağlanacağı belirtildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:48 Kaynak: İHA

Bozüyük, Yaşam
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