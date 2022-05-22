İmzalar atıldı: Türkiye yerli savaş uçağını satıyor! - Son Dakika
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İmzalar atıldı: Türkiye yerli savaş uçağını satıyor!

22.05.2022 20:36
İmzalar atıldı: Türkiye yerli savaş uçağını satıyor!

TUSAŞ yerli üretim Hürkuş-C uçağını satmak için Libya hükümeti anlaşmaya vardı. Tarafların imza anı sosyal medyada paylaşıldı.

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) tarafından geliştirilen Hürkuş projesinin temelleri 2006 yılına kadar gidiyor. Başlangıçta her ne kadar 'Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Projesi' adı altında götürülse de bu uçağın çok daha fazlasını yapabileceğini 'Yeni Nesil Hafif Saldırı/ Keşif Uçağı' olan Hürkuş-C'den biliyoruz. Son olarak bugün sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Libya hükümeti, Hürkuş-C için TUSAŞ'la imzaların atıldığını söyledi.

Türkiye Libya hükümetine Hürkuş-C sattı!

Türkiye, geçtiğimiz yıllarda Libya'da Halife Hafter'in düzenlediği darbenin karşısında duran birkaç ülkeden biri oldu. Üstelik sağladığı lojistik ve Bayraktar TB2 SİHA desteği sayesinde mevcut hükümetin ayakları üzerinde durabilmesi ve Hafter'in ordusunu püskürtebilmesi tarafında en kritik rolü oynadı.

Türkiye, dünyaca ünlü jet uçak üreticisini satın alıyor!

Buna ek olarak Libya hükümetinin Mavi Vatan sınırlarını resmi olarak tanıması da tüm dünyada Türkiye lehine büyük ses getirdi. Şimdi ise yapılan anlaşma ile iki ülke arasındaki işbirliğinin giderek yakınlaştığını görüyoruz.

HÜRKUŞ HYEU, F16 ve F4 gibi jetleri kullanmadan önce pilotların bindiği ilk uçak olacak. Dışarıdan bakıldığında tasarımının 20. yy uçakları andırıyor olması sebebiyle pek çok kişi bu uçağın yetenekleri konusunda yanılgıya düşebiliyor.

  • İmzalar atıldı: Türkiye yerli savaş uçağını satıyor!
  • İmzalar atıldı: Türkiye yerli savaş uçağını satıyor!
  • İmzalar atıldı: Türkiye yerli savaş uçağını satıyor!

Fakat içeri tarafa geçtiğimizde, yeni nesil pilot kontrol sistemlerine kadar F-16 ve F-35'lerde bulunan pek çok teknolojiyi görüyoruz. Özellikle HÜRKUŞ-C olarak adlandırılan uçak, jet uçaklar yerine hafif saldırı ve keşif amaçlı kullanılabilecek. Üzerinde taşıdığı mühimmatlar ise SİHA'larda ve jetlerde kullanılanlar ile oldukça benzer yapıda olduğu için etki anlamında hiç bir kaybı olmayacak.

HÜRKUŞ özellikleri

Teknik özellikler

Uzunluk: 11,17 m

Gövde uzunluğu: 10,8 m

Yükseklik: 3,70 m

Gövde yüksekliği: 2,16 m

Gövde Genişliği: 1,01 m

Kanat açıklığı: 10,91 m

Kanat alanı: 16,76 m2

Motor gücü

Motor: 1x PT6A-68T Pratt&Whitney Kanada üretimi turboprop uçak motoru

Motor gücü: 1.600 hp Fakat ABD ve Kanada ambargoları nedeniyle, 1.400 hp güç üreten TUSAŞ yapımı TEI TS1400 motorunun kullanılması planlanıyor.

İmzalar atıldı: Türkiye yerli savaş uçağını satıyor!

Performans

Azami hız:  310 KCAS (574 km/sa)

Azami seyir irtifası:  34 bin 700 ft (10 bin 577 m)

Azami havada kalış süresi:  15 bin ft irtifada 4 saat 15 dakika

Azami tırmanma hızı:  4 bin 370 ft/dk (22 m/s)

Azami menzil:  798 deniz mili (1.478 km)

Kalkış mesafesi:  1.605 ft (489 m)

İniş mesafesi:  1.945 ft (593 m)

Perdövites hızı:  77 KCAS (143 km/sa)

G limitleri:  -3,5/+7g

Silah sistemleri

MK-81 ve MK-82 ile türevleri,

Yerli HGK-3, KGK-82, UMTAS, Cirit

12.7 ve 20 mm top sistemleri

2.75 inç roketler

Lazer güdümlü mühimmatlar

Eğitim bombaları (BDU33 ve MK106)

Harici yakıt tankları

Diğer sistemler

Gece görüş,

Dijital kripto haberleşme,

Yeni nesil Aviyonik sistemler,

Zırhlı yapı ve koruma sistemleri

Termal görüntüleme ve Nişangah

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Türkiye, dünyaca ünlü jet uçak üreticisini satın alıyor! Türkiye, dünyaca ünlü jet uçak üreticisini satın alıyor!
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel İmzalar atıldı: Türkiye yerli savaş uçağını satıyor! - Son Dakika


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