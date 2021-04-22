İmzalar eğitim ve kurslar için atıldı - Son Dakika

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBUSEM) ile gemi söküm pazarlama ve orman ürünleri üzerine faaliyette bulunan bir şirketler grubuyla eğitimlerde ve kurslarda iş birliğinin amaçlandığı protokol imzalandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde hayat bulan iş birliği protokolü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve şirketler grubunun CEO'su Fatih Mehmet Sancak arasında gerçekleşti.

İmzalanan protokol töreninde şirketin Operasyon Direktörü Muhammet Çil, MCBÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz Selçuk ve Rektör Danışmanı Umut Burak Geyikçi de hazır bulundu.

İmza töreni sonrasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, protokolün gerçekleşmesi sürecine katkılarından dolayı Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yöneticileri ve Rektör Danışmanına teşekkürlerini ileterek, "İnsan ve bilgi kaynağının, özel sektörde istihdam edilebilirliği bununla beraber bilginin ürüne dönüştürülmesinde alan oluşturulması, oluşan alandan da katma değerli ürünlerin öncelikle insanlığın sonrasında da ülkemizin yararına kullanılabilmesi oldukça değerli. Eğitim ve kurslarda işbirliği protokolü imzaladığımız şirkete, akademik zihinlerin bilgi birikiminin uygulama alanı oluşturması sürecine katkı sağladıkları için yürekten teşekkür ediyor, her iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Şirketin CEO'su Fatih Mehmet Sancak ise, iş birliği protokolüne imza atmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Rektör Ataç'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. - MANİSA