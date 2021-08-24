İmzalar "Kadın emeği" için atıldı - Son Dakika

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli ile Lüleburgaz Kent Konseyi'nin imzaladığı ve 2024'e kadar geçerli olacak protokol kapsamında Kongre Meydanı'nın yanı başına konumlandırılan konteynerler el emeği ürünü satışı yapan kadınlar tarafından kullanılacak.

Lüleburgaz'da 15 yıldır Kongre Meydanı'nda kışın soğuğunda, yazın sıcağında "Kadın Emeği Tezgahları" açarak geçimini sağlayan kadınlar için önemli bir adım atıldı. Bu kapsamda Lüleburgaz Belediyesi kadınların daha konforlu ve korunaklı alanda ürünlerini sergilemesi için Kongre Meydanı'nın Emrullah Efendi Caddesi bölümüne 10 adet el emeği satış ürünleri konteynerleri konumlandırdı. Konteynerlerin konumlandırılmasının ardından ise, el emeği ürünleri üreten kadınlar için Lüleburgaz Belediyesi ile Lüleburgaz Kent Konseyi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Lüleburgaz Belediyesi'nde gerçekleştirilen protokolde Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli ile Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç'in yanı sıra Lüleburgaz Kadın Meclisi Başkanı Nüket Tufan Cebelli, Lüleburgaz Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Gönül Çelik ve Lüleburgaz Kent Konseyi Emek Pazarı İstihdam Çalışma Grubu Başkanı Berrin Akbulut katıldı.

"Kadınlarla omuz omuza yürüyeceğiz"

Protokolü imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gerenli de önemli açıklamalarda bulundu. Kadın emeğinin her zaman en yukarıda tutulması gerektiğini söyleyen Başkan Gerenli, "Yıllardır kışın soğuğunda yazın sıcağında el emeği, göz nuru ürünlerini sunan kadınlarımız artık daha korunaklı bir alanda halkımızla buluşacak. Kadın emeği üzerine imzaladığımız bu protokolde emeği geçen Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Sayın Binnur Dinç, Kadın Meclisi Başkanı Sayın Nükhet Tufan Cebelli, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Gönül Çelik ve Kent Konseyi Emek Pazarı İstihdam Çalışma Grubu Başkanı Sayın Berrin Akbulut teşekkür ediyorum. Kadının evde değil, hayatın içinde olduğu bir Lüleburgaz için kadınlarla omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kadınları bizlerle yürümeye davet ediyoruz"

Kent Konseyi Başkanı Dinç de, Başkan Gerenli'ye hassasiyeti ve ilgisi için teşekkür ederken kadınlara çağrıda bulundu. Dinç, "Lüleburgaz'da yaşayan tüm kadınları evlerinde ürettikleri el emeği ürünlerin satışı için Kent Konseyi Emek Pazarı'na üye olmaya ve bizlerle birlikte yürümeye davet ediyoruz. 15 yıldır bununla ilgili bir uğraş veriliyor. Kadınlar kışın karın altında, yağmurun altında, çamurda emeğini sergilemeye çalışıyordu. Bu kabinler de bize nasip oldu. Bundan sonra daha güzel işler olacağına inanıyoruz" dedi.