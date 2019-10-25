İmzalar kültürel işbirliği için atıldı

Bursa'nın daha sağlıklı bir geleceğe taşınması hedefiyle kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile farklı alanlarda işbirliğine giden Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ile de eğitim, kültür, sanat ve benzeri alanlarda işbirliğine gidiyor. İki kurum arasındaki işbirliğini öngören protokol Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. A.Saim Kılavuz arasında imzalanırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı da imza töreninde hazır bulundu. Uludağ Üniversitesi'nin 1987 mezunu olan Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı ile 1993 mezunu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, imza töreni öncesinde Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Üniversitene Hoş Geldin Şöleni' kapsamında kurulan stantları gezdi. Stantlarda görevli öğrencilerle sohbet eden protokol üyeleri, çini standında boyama uygulaması yaptı, mini golf alanında atış yaparak golf sporundaki hünerlerini sergiledi.

"Şehrimize ve ülkemize güvenelim"

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi arasında işbirliğini ön gören protokol de şölen alanında açık havada imzalandı. Üniversiteli gençlerin de yoğun ilgi gösterdiği imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1993 yılında mezun olduğu Uludağ Üniversitesi ile böyle bir protokol imzalamaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Ülkemiz dört bir taraftan tehdit altında tutulmaya çalışılıyor. Bugüne kadar kimse bize pranga vuramadı, bundan sonra da vuramayacak. Ancak tüm öğrenci arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Herkesin şehrimize ve ülkemize güvenmesi gerekir. Yaptığımız tüm faaliyetlerde de şehrimizi ve ülkemizi ön planda tutmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. İmzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hedef; daha ileriye

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. A.Saim Kılavuz, ise Bursa'yı daha ileri noktalara götürmekteki kararlılıklarının altını çizdi. Öğrenci dostu üniversite, kentle bütünleşmiş bir üniversite amaçladıklarını hatırlatan Kılavuz, "Üniversitelerin bir görevi de ürettiklerini toplumun her kesimiyle paylaşmasıdır. Sağ olsun başkanımız bize destek veriyor. Üniversite olarak biz de elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bursa'yı daha ileri noktaya götürme kararlılığındayız. Uludağ Üniversitesi büyürse, Bursa büyür. Bursa büyürse, Türkiye büyür" diye konuştu.

"Bizim zamanımızda yoktu"

Yıllar sonra mezun olduğu okulda böyle bir işbirliğine şahit olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı ise, "Bizim zamanımızda üniversiteleri belediye ile şehrin diğer kurumlarıyla işbirliğinde görmek mümkün değildi. Üniversiteler etrafı tellerle çevrili, fildişi kuleleriydi adeta. Sanayi ile ticaretle, şehirle ilgileri yoktu. Tabii şimdi her şey değişti, iyiye gitti ve böyle şeylere şahitlik ediyoruz. Ben de bu işbirliğinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Protokolün imzalanmasının ardından Başkan Aktaş ve Bakan Yardımcısı Kalaycı, Radyo Televizyon Topluluğu'nun canlı radyo yayınına katıldı. Başkan ve Bakan Yardımcısı, üniversiteli gençlere derslerinin yanında mutlaka sosyal etkinliklere de katılmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

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Uçuş tablolarıyla uçak saatlerini kontrol edin

Lens İstanbul Yaşam Merkezi'nin içerisinde Kurtköy Yenişehir metro durağı da bulunuyor. TEM, E-5, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, metro gibi tüm ulaşım yollarının kesişme yollarında bulunan Lens İstanbul Yaşam Merkezi'ne ulaşmak da bu anlamda çok kolay. İsteyen hemen yürüme mesafesindeki Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçağa kadar yaşam merkezinde keyifle vakit geçirebilir. Çünkü meydanda bulunan uçuş tabloları sayesinde uçak kalkış saatleri de takip edilebilecek. 33 bin metrekare üzerine inşa edilen Lens İstanbul Yaşam Merkezi'nde, sürekli her yaş grubuna hitap edecek tiyatro, dans, müzik gibi etkinlikler de olacak. Lens İstanbul Yaşam Merkezi'nde aynı zamanda 1162 konut bulunuyor. Hem konut hem de çarşı projesinin bir arada sunulduğu Lens İstanbul'da konut fiyatları 327 bin TL'den başlıyor. Sadece 80 dairenin kaldığı Lens İstanbul'da, peşin alımlarda yüzde 15 indirim de yapılıyor.