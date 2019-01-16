Son Dakika Haberleri: İmzalar Üniversite - Sanayi İşbirliği İçin Atıldı

İmzalar Üniversite - Sanayi İşbirliği İçin Atıldı

2 saat önce

Üniversite sanayi işbirliği kapsamında GTÜ ve Bilmed sözleşme imzaladı.

İmzalar Üniversite - Sanayi İşbirliği İçin Atıldı, System.String[]

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ)'nde Üniversite-Sanayi iş birliği çerçevesindeki faaliyetlerin ve projelerin yürütülmesi kapsamında Bilmed Bilgisayar ve Yazılım A.Ş.ile sözleşme imzalandı.

GTÜ Rektörlüğü Senato Salonu'nda yapılan imza töreninde GTÜ adına Rektör Prof. Dr Muhammed Hasan Aslan ve Bilmed Bilgisayar ve Yazılım A.Ş yetkilileri sözleşmeyi imzaladı. Sözleşme ile GTÜ lisans ve lisansüstü öğrencilerinin tezleri ve ödevleri için şirketin ARGE Konuları ve projeleri kullanılabilecek, ortaya çıkacak projelerde bilgi, deneyim ve kaynaklar ortak kullanımda olacak, Kalkınma Ajansı, KOSGEB, AB Projeleri, NATO vb. projelere birlikte katılabilinecek, şirket uzmanları veya akademisyenler karşılıklı seminer, eğitimler ve bilgi aktarımı sağlayabilecekler ve öğrencilerine staj ve iş imkânı olanakları tanıması konusunda ortak hareket edilmesi sağlanmış olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:38 Kaynak: Bültenler

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