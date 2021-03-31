Olips'in düzenlediği yarışmada imzalı Dark Passage forması ve olips paketi kazananlar belli oldu.
@_eren.k__
@yalcin4422
@onureligul
@gkymrc
@samet.mka
@alierenyanasikk
@filizindunyasi35
@semella_288
@keremturgut
@pinarsrgcl
Olips'in "Sen hangi koridorda oynamayı tercih ediyorsun? Neden?" sorusuna verilen en yaratıcı cevapları veren kişilerin içinden seçilenler ödüllerini kazandı. Kazananlar Olips'in instagram adresinden DM ile iletişime geçebilir.
Son Dakika › Gamegar › İmzalı DP forması ödüllü yarışmanın kazananları belli oldu! - Son Dakika