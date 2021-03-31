Olips'in "Sen hangi koridorda oynamayı tercih ediyorsun? Neden?" sorusuna verilen en yaratıcı cevapları veren kişilerin içinden seçilenler ödüllerini kazandı. Kazananlar Olips'in instagram adresinden DM ile iletişime geçebilir.

Kaynak: Playerbros

Espor, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Gamegar › İmzalı DP forması ödüllü yarışmanın kazananları belli oldu! - Son Dakika

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