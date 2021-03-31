İmzalı DP forması ödüllü yarışmanın kazananları belli oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

İmzalı DP forması ödüllü yarışmanın kazananları belli oldu!

01.04.2021 10:56
İmzalı DP forması ödüllü yarışmanın kazananları belli oldu!

Olips'in düzenlediği yarışmanın kazananları duyuruldu.

Olips'in düzenlediği yarışmada imzalı Dark Passage forması ve olips paketi kazananlar belli oldu.

Dark Passage forması kazananlar:

@_eren.k__

@yalcin4422

@onureligul

@gkymrc

@samet.mka

@alierenyanasikk

@filizindunyasi35

@semella_288

@keremturgut

@pinarsrgcl

Olips Paketi Kazananlar:

  • @sudemyvz06
  • @semasaydam
  • @derya.albayrak.86
  • @tugce_ertan
  • @dilekyavuz75
  • @gucoglu.bg
  • @tnhnege
  • @ahmthmdksr
  • @gorkem.nm
  • @anywisee

Olips'in "Sen hangi koridorda oynamayı tercih ediyorsun? Neden?" sorusuna verilen en yaratıcı cevapları veren kişilerin içinden seçilenler ödüllerini kazandı. Kazananlar Olips'in instagram adresinden DM ile iletişime geçebilir.

Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
500
BK Basketbol, yeni şampiyonluklar için Espor'a adım atıyor BK Basketbol, yeni şampiyonluklar için Espor'a adım atıyor

Espor, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar İmzalı DP forması ödüllü yarışmanın kazananları belli oldu! - Son Dakika

Bu haber Playerbros tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Playerbros tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Playerbros kurumudur.

Son Dakika
22:48 Galatasaray'dan derbi sonrası büyük gönderme! Siyah-beyazlı taraftarlar sinirden ne yapacağını şaşırdı
22:29 Beşiktaşlı futbolcunun top toplayıcı çocuğa yaptığı hareket gündem oldu: Beni ayağına çağırdı
22:00 Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
21:24 Lider Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus derbiyi çay içerek izledi
20:41 Şenol Güneş hakemden kart isterken başına gelen talihsiz olayla neye uğradığını şaşırdı
20:29 Türkiye ziyareti öncesi İsveç'ten arka arkaya PKK açıklamaları: Terör örgütüdür
20:25 THY uçağı acil iniş yaptı! Polisin arama yaptığı uçakta gerçek ortaya çıktı
20:21 İngiltere'de hayat pahalılığı protestosu! Binlerce kişi sokağa indi
20:20 Galatasaray taraftarının sinirini bozan pozisyon! Hakemin kararına anlam veremediler
20:04 Pakistan'da karışıklık devam ediyor! Süikast girişimi sonrası İmran Han'a bir darbe de hükümetten geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2022 00:45:42. #1.12#
SON DAKİKA: İmzalı DP forması ödüllü yarışmanın kazananları belli oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement