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İmzayı attı, ilk maçına çıktı

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da 20 yaşındaki Selahattin Seyhun ilk resmi maçına çıktı.

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İstikbal Mobilya Kayserispor'da 20 yaşındaki Selahattin Seyhun ilk resmi maçına çıktı.


İstikbal Mobilya Kayserispor'da A takım kadrosuna dahil edilen ve 5 yıllık sözleşme imzalayan Selahattin Seyhun, A takım ile ilk maçına çıktı. Ziraat Türkiye Kupası maçında Manisa FK karşısında sahaya ilk on birde çıkan ve 90 dakika oynayan genç futbolcu alkışlandı.


Selahattin Seyhun maçın ardından "3 yıldır formasını terlettiğim Kayserispor ile A takım seviyesinde ilk maçıma çıktım. Şimdi daha çok çalışma vakti" açıklaması yaptı.


Diğer yandan geçtiğimiz aylarda profesyonel olan Ahmet Zekeriya Kartal da, A takım ile ilk resmi maçına çıktı. Ahmet Zekeriya, Manisa FK maçının ilk yarısında sakatlanan Nurettin Korkmaz'ın yerine 39.dakikada dahil oldu. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Türkiye Kupası, Kayserispor, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:52 Kaynak: İHA
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