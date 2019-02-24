Son Dakika Haberleri: In Hoodies'in Yeni Albümü Redbull.com ve Ig Tv'de Yayında

In Hoodies'in Yeni Albümü Redbull.com ve Ig Tv'de Yayında

1 saat önce

Murat Kılıkçıer'in müzik projesi "In Hoodies", ikinci albümü "Recalibrated Expectations" ile hem RedBull.com hem de Red Bull IG TV'de müzikseverlerle buluşuyor.

In Hoodies'in Yeni Albümü Redbull.com ve Ig Tv'de Yayında, System.String[]
Murat Kılıkçıer'in müzik projesi "In Hoodies", ikinci albümü "Recalibrated Expectations" ile hem RedBull.com hem de Red Bull IG TV'de müzikseverlerle buluşuyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, In Hoodies, ilk kez Redbull.com ve Red Bull Türkiye Instagram hesabı IGTV üzerinden yayınlanan "Recalibrated Expectations" albümündeki 10 şarkısı ile müzikseverleri sevindirdi.

Daha önce "Second Coming", "My Con" ve "She Got Caught" adlı şarkılarıyla beğeni toplayan sanatçının ikinci albümü "Recalibrated Expectations", İngiltere ve İstanbul'daki özel stüdyolarda hazırlandı.

Çağın ruhuna ait tüm duyguları içeren "Recalibrated Expectations", kent yaşamında sıkışan bireyin yalnızlığını ve aidiyet yoksunluğuna paralel biçimde içselleştirilemeyen duyguların hikayesini anlatıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:04 Kaynak: AA

Red Bull, TV, Redbull, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşların Yoğun Talebi Sonrası Samsun'da da Tanzim Satış Noktaları Açılacak İtalya'nın Bari Kentinde Bisiklet Kullananlara 250 Euroya Kadar Teşvik Verilecek

Basketbolcu Williamson'un Yırtılan Ayakkabısı, Nike'a 1,5 Milyar Dolar Zarar Ettirdi Beşiktaş, Borcunu 2,3 Milyar TL Olarak Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 13:51:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: In Hoodies'in Yeni Albümü Redbull.com ve Ig Tv'de Yayında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]