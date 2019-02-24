Son Dakika Haberleri: In Hoodies'in Yeni Albümü Redbull.com ve Ig Tv'de

In Hoodies'in Yeni Albümü Redbull.com ve Ig Tv'de

1 saat önce

Murat Kılıkçıer'in müzik projesi 'In Hoodies', ikinci albümü 'Recalibrated Expectations' ile hem Red Bull.com hem de Red Bull IG TV'de müzikseverlerle buluşuyor.

In Hoodies'in Yeni Albümü Redbull.com ve Ig Tv'de, System.String[]
Murat Kılıkçıer'in müzik projesi 'In Hoodies', ikinci albümü 'Recalibrated Expectations' ile hem Red Bull.com hem de Red Bull IG TV'de müzikseverlerle buluşuyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamada; "In Hoodies, ilk kez Redbull.com ve RedBull Türkiye Instagram hesabı IGTV üzerinden yayınlanan 'Recalibrated Expectations' isimli albümündeki 10 şarkısı ile müzikseverleri sevindirdi. Daha önce 'Second coming', 'My Con' ve 'She Got Caught' isimli şarkılarıyla beğeni toplayan sanatçının ikinci albümü 'Recalibrated Expectations'  İngiltere ve İstanbul'daki özel stüdyolarda hazırlandı. Çağın ruhuna ait tüm duyguları içeren 'Recalibrated Expectations' kent yaşamında sıkışan bireyin yalnızlığını ve aidiyet yoksunluğuna paralel biçimde içselleştirilemeyen duyguların hikayesini anlatıyor" ifadelerine yer verildi.

Albümün, Red Bull'un web sayfasında müzikseverlerin beğenisine sunulduğu belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:52 Kaynak: DHA

Redbull, Red Bull, TV, Kültür Sanat
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