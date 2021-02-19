Sağlık Bakanı Koca'dan inaktif aşı paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan inaktif aşı paylaşımı Açıklaması

19.02.2021 17:22
Sağlık Bakanı Koca'dan inaktif aşı paylaşımı Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade ettiklerini hatırlatarak, "Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında görülen mutasyona karşı inaktif aşıların (Çin aşısı) etkileriyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından inaktif aşıya ilişkin açıklama yaptı. Koca, "İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz."

Sağlık Bakanı Koca'dan inaktif aşı paylaşımı Açıklaması

Fahrettin Koca, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan inaktif aşı paylaşımı Açıklaması - Son Dakika


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