Sağlık Bakanı Koca'dan inaktif aşı paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan inaktif aşı paylaşımı Açıklaması
19.02.2021 17:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade ettiklerini hatırlatarak, "Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında görülen mutasyona karşı inaktif aşıların (Çin aşısı) etkileriyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.
Bakan Koca, Twitter hesabından inaktif aşıya ilişkin açıklama yaptı. Koca, "İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz."
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