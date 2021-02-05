İnaktif aşının mutasyonlu virüsten korumadığı iddiası - Son Dakika

İnaktif aşının mutasyonlu virüsten korumadığı iddiası
05.02.2021 16:29
Ülkemizde mutasyonlu virüs vakaları gün geçtikçe artarken, inaktif aşının mutasyonlu virüsten korumadığı iddiası da gündemde yerini aldı. İddialarla ilgili açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'deki inaktif aşı olanların mutasyonlu virüsü kaptığına dair olumsuz bir gelişmenin olmadığını söyledi.
Üç farklı koronavirüs mutasyonunun ülkemizde ortaya çıktığı resmi olarak doğrulanırken, tüm dünyanın umudunu bağladığı aşıların mutasyondan koruyup, korumayacağı da merak konusu oldu. Bu gelişmeler yaşanırken mutasyonlu vakaların her geçen gün artması, inaktif aşıların bu virüsler üzerinde etkili olmadığı iddiasını gündeme getirdi.
''AŞILAR HALEN ETKİLİ''
İnaktif aşıların koruyuculuğuyla ilgili ortaya atılan iddialara yanıt veren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'deki inaktif aşı olanların mutasyonlu virüsü kaptığına dair olumsuz bir gelişmenin olmadığını açıkladı.
Aşının halen etkili olduğunu belirten Özlü, "Bilinen mRNA aşılarının etkisiz kalacağı ve yeniden aşılanmanın yapılıp yapılmayacağı konusunda bir kaygı var. Ama inaktif aşılarla ilgili daha rahatız. Bu aşı halen çalışıyor, şu an bu aşıyı yaptıran kişiler varyantlara karşı da bağışıklık kazanmış olacaklardır" diye konuştu.
Son Dakika Köpeği tarafından ısırılan kadın, birkaç gün sonra hastanelik oldu! Durumu kritik Cumhurbaşkanı Erdoğan, mikrofonu alan partilinin kilosuna takıldı: Az çalışıyorsun, bayağı göbek yapmışsın G.Saray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, F.Bahçe derbisinde oynayabilecek Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada HDP, CHP'yi ziyaret etti! Ortak basın toplantısına Kılıçdaroğlu'nun katılmaması dikkat çekti Çinli sanatçı ve aktris burun estetiği yaptırdı, burun dokusu çürüdü Altay, eski Beşiktaşlı Samet Aybaba'yı gündemine aldı Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti