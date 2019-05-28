İnal Aydınoğlu'ndan Hayatın Bereketi: Cömertlik

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2019 yılını "Gönüllük Yılı" ilan etmesiyle daha da anlam kazanan kitapta, cömertliğin hayata mutluluğu, sevinci, itibarı, değerli dostları, rahmeti ve bereketi kattığı anlatılıyor.

"Gönüllülük; bir insanın bilgi, birikim ve deneyimlerini, gönlündeki sevinci, ruhundaki şefkati ve aydınlığı başka insanlara ve tüm varlıklara verebilmek için arzu ve istek içinde olması ve bunları eyleme dönüştürmesidir. Cömertçe vermeyi, sevmeyi bir yaşam biçimi haline getirmeden gönüllülük olmaz. Hesap yaparak, karşılık bekleyerek gönüllülüğün yüceliğine, şefkatin ve merhametin zenginliğine ulaşılmaz. Rahmet ve bereket; başka insanları, evrendeki tüm varlıkları sevmenin, onların iyiliği için karşılık beklemeden hizmet etmenin ödülüdür. Cömert insanlar hayatlarını Yaradan'ın bereketi içinde sürdürürler" diyor, Gönüllülük Eğitmeni ve Yazar İnal Aydınoğlu. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019 yılını "Gönüllülük Yılı" ilan etti. 41 yıldır hayatını gönüllüğe adamış, Türkiye'de bu kavramı anlatabilmek için üniversitelerin lisans ve yüksek lisans bölümlerinde dersler veren, kamu kurumlarıyla ortaklaşa gönüllülük kursları açan ve 10.000'i aşkın gönüllü eğiten İnal Aydınoğlu, gönüllüğü aynı zamanda yazdığı kitaplarla da anlatıyor. Şimdiye kadar, "Sevgi Üzerine, Mutluluk Üzerine, Gönüllülük, Sevgi Liderliği, Karşılıksız- Bir Gönüllü Yolculuğu" gibi 13 kitap kaleme alan Aydınoğlu'nun 14. kitabı "Cömertlik", raflardaki yerini aldı. Aydınoğlu kitabında, cömertliğin insanın büyüklüğünün ve yüceliğinin simgesi olduğunu anlatıyor. "Cömertliğin mutluluğunu hissederek yaşamak için, Yüce Mevlana'nın buyurduğu gibi, 'Cömertlikte akarsu gibi olmak', hayır ve bereket yolunda, gürül gürül akmak gerekir. Cimrinin parası olur ama mutluluğu ve bereketi olmaz. Cömertlik, insanın iç dünyasındaki zenginliğin dışa yansımasıdır. Cömert; özgürce verir, sever, paylaşır; içindeki her değer ve yetenek birer bereket kaynağı olur." diyen İnal Aydınoğlu; başarılı iş ve sosyal yaşamından kaynaklanan maddi, manevi, varlıklarını kurucusu bulunduğu Gönüllü Hizmet Vakfı hizmetleri ile karşılık beklemeden paylaşmaya; bilgi, birikim ve deneyimlerini yazmaya devam edeceğini söyledi.