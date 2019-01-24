İnan Mustafakemalpaşa Kaymakamı Oldu

Denizli Vali Yardımcısı Kenan İnan, Mustafakemalpaşa kaymakamı olarak görevlendirildi.

Denizli Vali Yardımcısı Kenan İnan, Mustafakemalpaşa kaymakamı olarak görevlendirildi.



Mustafa Masatlı'nın Ardahan Valiliği'ne tayininin ardından Mustafakemalpaşa'nın yeni kaymakamı belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle Denizli Vali Yardımcısı Kenan İnan Mustafakemalpaşa'nın yeni kaymakamı oldu. - BURSA

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