Son Dakika Haberleri: İnan Mustafakemalpaşa Kaymakamı Oldu

İnan Mustafakemalpaşa Kaymakamı Oldu

2 saat önce

Denizli Vali Yardımcısı Kenan İnan, Mustafakemalpaşa kaymakamı olarak görevlendirildi.

İnan Mustafakemalpaşa Kaymakamı Oldu, System.String[]
Denizli Vali Yardımcısı Kenan İnan, Mustafakemalpaşa kaymakamı olarak görevlendirildi.

Mustafa Masatlı'nın Ardahan Valiliği'ne tayininin ardından Mustafakemalpaşa'nın yeni kaymakamı belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle Denizli Vali Yardımcısı Kenan İnan Mustafakemalpaşa'nın yeni kaymakamı oldu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:08 Kaynak: İHA

Ardahan Valiliği, Denizli, Mustafakemalpaşa, Güncel
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