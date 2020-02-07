İnanç istismarcısına 75 yıl hapis cezası - Son Dakika
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İnanç istismarcısına 75 yıl hapis cezası

6 saat önce

Antalya'da, 'sende ölüm büyüsü var' diyerek dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yapmak ve cinsel saldırı suçundan yargılanan Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot hakkında karar verildi.

İnanç istismarcısına 75 yıl hapis cezası, System.String[]

Antalya'da, 'sende ölüm büyüsü var' diyerek dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yapmak ve cinsel saldırı suçundan yargılanan Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot hakkında karar verildi. Tali Yüksel Yeşilot dolandırıcılık ve cinsel saldırı eylemleri nedeniyle toplamda 75 yıl hapis cezasına, eşi Öznur Yeşilot ise dolandırıcılıktan 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Antalya'da 'sende ölüm büyüsü var' diyerek, ayrıca 'cin çıkarma' seansları düzenlediğini söyleyip birçok kişiden haksız kazanç sağlamak, 'Basit cinsel saldırı', 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık', 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından yargılanan Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot'un yargılanmasına devam edildi. 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Tali Yüksel Yeşilot, eşi Öznur Yeşilot ve taraf avukatları katıldı.


Sanıkların herhangi bir pişmanlık göstermemeleri nedeniyle, kararda hiçbir indirimde bulunmayan mahkeme heyeti, Tali Yüksel Yeşilot'u, mağdurlar S.O., F.G., S.O., İ.O., E.O., E.O., H.Ş., H.Z.G., F.U.'yu milyonlarca lira dolandırmaktan 'dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak' suçundan 19 yıl hapis cezasına, E.O., H.Ş., F.U. ve H.Z.G.'ye yönelik nitelikli ve basit cinsel istismar eylemlerinden dolayı 56 yıl ceza aldı. Toplamda 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Yeşilot'un eşi Öznur Yeşilot 'dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak' suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.


Duruşmaya katılan çiftin kızları ise verilen kararın ardından, "Bana annemi geri verin" diyerek sinir krizi geçirdi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
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