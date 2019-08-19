Son Dakika Haberleri: İnanç Karaduman ilk maxi single'ını tamamladı
Son Dakika Güncel Haber

İnanç Karaduman ilk maxi single'ını tamamladı

7 dakika önce

"Senden İbaret " adlı çalışma, DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

İnanç Karaduman ilk maxi single'ını tamamladı, System.String[]

Uzun süredir İstanbul'un çeşitli eğlence mekanların da sahne alan İnanç Karaduman, 2016'da yayınladığı "Yükseliyorum" albümünden 3 yıl sonra yeniden stüdyoya girdi. Başarılı şarkıcı bu kez bir maxi single hazırladı. "Senden İbaret " adlı çalışma, DMC etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

BÜYÜK EMEKLE HAZIRLANDI

Maxi single'da "Adı Sevgi", "Senden İbaret" ve "Candamarımsın" adlı üç şarkıya yer verildi. İlk klip ise çalışmaya da adını veren "Adı Sevgi" şarkısına çekildi. Eğlenceli görüntülerin yer aldığı klipte İnanç Karaduman'a Banu Karaca eşlik etti. İnanç Karaduman, maxi single'ının müzik dünyasında ses getireceğinden emin: "Büyük emeklerle hazırlanmış, azim, inanç, aşk, sevgi ve umut dolu, güzel bir proje oldu. Üç şarkının da çok sevileceğinden hiç şüphem yok."

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:23 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den İstanbul uyarısı! Yeni bir sağanak yağış kapıda
HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan: Sustukça sıra Ankara'ya da, İstanbul'a da gelir Profilo AVM, 425 milyon lira başlangıç bedeliyle satışa çıktı Selin vurduğu Eminönü'nde esnaf, 150 bin lira zarara uğradı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 13:30:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnanç Karaduman ilk maxi single'ını tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]