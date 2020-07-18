İnanç turizminin merkezlerinden Ege Bölgesi ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

İnanç turizminin merkezlerinden Ege Bölgesi ziyaretçilerini bekliyor

İnanç turizmi açısından potansiyeli yüksek olan Ege Bölgesi, ziyaretçileri bekliyor.

İnanç turizmi açısından potansiyeli yüksek olan Ege Bölgesi, ziyaretçileri bekliyor.

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İzmir Turist Rehberleri Odası Başkanı Macit Şaşzade, AA muhabirine, Ege Bölgesi'nin Hristiyanlar için önemli merkezlere ev sahipliği yaptığını, özellikle Meryem Ana Evi ve Yedi Kiliseler'in ilgi gördüğünü söyledi.

ABD ve Uzak Doğu'dan gelen turistlerin İncil'de de adı geçen Smyrna, İzmir Efes, Denizli Laodikya, İzmir Bergama, Salihli Sardes, Alaşehir St. Jean, Akhisar Thyateira kiliselerini ziyaret etmek istediğini aktaran Şaşzade, "Yedi Kiliseler, Amerikan ve Uzak Doğu pazarı için hedef ziyaretlerdir. Bölgemizin tanıtımı için de çok önemli." dedi.

"Rezervasyonlar gelmeye başladı"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çok sayıda ülkede turizmi etkilediğine işaret eden Şaşzade, Türkiye'deki hareketlenmeyi de 2021 yılı mart ayından sonra öncelikle inanç turizmi alanında beklediklerini dile getirdi.

Turist sayısının düşük olduğu son 2 yılda bile ABD'den Türkiye'ye 500 bin kişinin geldiğini hatırlatan Şaşzade, bunlardan en az 100 bininin inanç turizmi kapsamında Ege'yi tercih ettiğini kaydetti.

Acentelerden 2021 turizmi için olumlu haberler aldıklarının altını çizen Şaşzade, "Amerika pazarı ile çalışan acentelere 2021 mart ayından itibaren rezervasyonlar gelmeye başladı. İnanç turizmi bizim için umuttur. Amerika'dan ve Uzak Doğu'dan inanç turizmi için gelenler iyi para bırakır ve seyahatten en son vazgeçen gruptur." diye konuştu.

Macit Şaşzade, sadece çok zengin insanların değil, öğrencilerin ya da orta gelir grubunun da kredi çekerek veya borçlanarak inançları doğrultusunda Ege'ye seyahate çıktığını belirtti.

Dünyaca ünlü cruise şirketlerinin de rotalarına Ege Bölgesi'ne koyduğunu söyleyen Şaşzade, " 21 Mart'tan itibaren Ege'ye seyahat etmeye başlayacaklar. Seyahate başladıkları anda rotayı bize çevirebilirler." dedi.

Meryem Ana için "Hac Yolu" önerisi

Salgın öncesi Kültür ve Turizm Bakanlığı önderliğinde gerçekleştirilen toplantılarda Meryem Ana bölgesinde "Hac Yolu" projesinin gündeme geldiğini ancak hastalık tedbirleri nedeniyle askıya alındığını anlatan Şaşzade, "Efes'in üst kapısından Meryem Ana'ya kadar 'Hac Yolu' düzenlemesi önemli. Yürüyüş yolu ve mola yerleri tespit edilerek Meryem Ana ziyaret edilebilir hatta Papa'nın 'Hac Yolu' açılışına davet edilmesi dünya çapında tanıtıma vesile olur. 'Hac Yolu', bölgede ruhani bir ortam sağlayacaktır çünkü insanlar 6 kilometrelik yolu dualarla geçirmek ve ruhani atmosferi yaşamak istiyor." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Meryem Ana, Hac, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnanç turizminin merkezlerinden Ege Bölgesi ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
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