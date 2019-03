İnançlara Karşı Ayrımcılık Yapmak Ülkeye En Büyük İhanettir"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bir liranın değerinin Alevi'nin ve Sünni'nin cebinde aynı olduğunu ve kaldırım taşlarına Kürt, Türk, Çerkez ve Laz'ın aynı şekilde bastığını ifade ederek, "Etnik kimliklere, inançlara karşı ayrımcılık yapmak, bu ülkeye en...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bir liranın değerinin Alevi'nin ve Sünni'nin cebinde aynı olduğunu ve kaldırım taşlarına Kürt, Türk, Çerkez ve Laz'ın aynı şekilde bastığını ifade ederek, "Etnik kimliklere, inançlara karşı ayrımcılık yapmak, bu ülkeye en büyük ihanettir, en büyük haksızlıktır." dedi.



Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelip İstanbul'a yerleşen vatandaşlarla Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda buluştu.



Nevruz Bayramı'nın bereket getirmesini dileyen Yıldırım, bir ülkede nifak tohumlarının ekilmesi sonucunda karşı karşıya getirilen insanların yaşamlarının nasıl alt üst edildiğini Bosna Hersek ve Suriye örneklerini vererek anlattı.



Binali Yıldırım, "Suriye bugün ne hale getirildi? Bizi yıllardır o hallere düşürmek için çok uğraşanlar oldu. Halen de uğraşanlar var. Ülkesini, milletini seven sağduyulu kardeşlerimiz sayesinde bu fitne odaklarına fırsat verilmedi. İnşallah, vermeyeceğiz." diye konuştu.



Türkiye'deki insanların omuz omuza duruşunun bazılarının keyfini kaçırdığını ve dengesini bozduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Burada doğudan, güneydoğudan gelen insanlar var. Bugünlerde hep bölge insanı konuşuluyor. Ayşe, Fatma, ne düşünüyor, kimsenin konuştuğu yok. Kürsüye çıkıyorlar, oyları bölüşüyorlar. Had hudut bilmeden ileri geri konuşuyorlar. Bizi birbirimize düşürmekle ellerine ne geçecek? Hiç. İnançlarımıza, etnik kimliklerimize göre, ayırdıklarında da ne elde edecekler? Hiç. Alevi olsan, Kürt olsan, Türk olsan ne olur? Bunların hepsi boş. İnsan olalım insan! Bizi yaratan Cenabıhakk'ın kullarıyız. Ne olacağımıza biz kendimiz karar vermedik. Bunlar, bize doğuştan gelen hasletlerimiz. Eğer iyi bir insan olamazsak, inancımız, etnik kimliğimiz ne işe yarar? Bin liranın değeri, Alevi'nin cebinde de Sünni'nin cebinde de aynı. Kaldırım taşlarına; Kürt, Türk, Çerkez, Laz aynı şekilde basıyor. Etnik kimliklere, inançlara karşı ayrımcılık yapmak, bu ülkeye en büyük ihanettir, en büyük haksızlıktır.



Etnik kimliğimiz bizim şerefimizdir ve onunla gurur duyun. Kürtlüğünüzle Türklüğünüzle gurur duyun. Hangi etnik kimliği taşıyorsanız onunla gurur duyun! Makul olan Allah'a iyi bir kul olmaktır. Devlet katında makbul olan da kanunlara, nizamlara uygun davranmak ve iyi bir vatandaş olmaktır. Mesele bu kadar açık ve nettir. Bizi birleştiren farklılıklarımızın zenginliğidir. Biz etnik kimliğimizi şerefimiz olarak göreceğiz, diğer yandan da ay yıldızlı bayrağımız, vatan toprağımız, milletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi de şerefimiz ve onurumuz olarak bileceğiz."



Türkiye'nin 81 iline hiçbir ayrım yapmadan hizmet götürdüklerini anlatan Yıldırım, vatandaşların arasına fitne sokmaya gayret gösterenleri ise her zaman kalleş olarak gördüklerini kaydetti.



"Bu oyuna gelmeyeceğiz"



AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yıldırım, senelerdir, Türk'ün annesi, Kürt'ün annesi ağlamasın diye çaba sarf ettiklerini, birlik ve beraberliğin pekişmesi için çalıştıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Gözünü kırpmadan, kadın, çoluk, çocuk, yaşlı ayrımı yapmadan insanları öldürenlere asla müsamaha gösteremeyiz. PKK bölücü terör örgütüyle arasına mesafe koymayan, kendi özgür iradesiyle hareket etmeyenlerin, bizden çok büyük bir farkı var. Türkiye'yi bölmek, parçalamak isteyenler, asla bizim dostumuz değil. Sizin de dostunuz değiller. Parçalanmanın bize ne faydası var? Suriye'yi görmüyor muyuz? Ne hallere düştü koca bir medeniyet. Türkiye'de de aynısını yapmak istiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Onun için daha fazla birliğimize sarılacağız. Birliğimiz ve beraberliğimizi daha da muhkem hale getireceğiz. Bu ülkenin birliği ve beraberliği için çalışanların başımız gözümüz üstünde yeri var. Ne demek Kürt seçmen? Ne demek Türk seçmen? Ne demek Karadenizli ve Güneydoğu Anadolulu seçmen? Hepimiz bu ülkenin şerefli vatandaşlarıyız. Esenyurt'taki bir daire Kürt'e de Türk'e de aynı. Ekmeğimiz, suyumuz ve temel ihtiyaçlarımız hep aynı. Onun için ayrıştırmak bu ülke için yapılacak en kötü şeydir. 40 yıldır bunun bedelini ödüyoruz. İnan ki PKK terör örgütünün Kürtler diye bir derdi yok. Ama Kürtlerin de Türklerin de bu ülkede yaşayan herkesin PKK diye bir sorunu var. Bunların ipi başkalarının elinde. Her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. 82 milyon vatandaşımızın başımızın üstünde yeri var. Bu birliğimiz ilanihaye devam edecek."



Toplantıda; AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci ve AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik birer konuşma yaptı.



Binali Yıldırım'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

