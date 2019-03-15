inandığı, istediği müziği yapıyor
1 saat önce
Deniz Durukan diyor ki: "Vedat Sakman yılmamış.
Deniz Durukan diyor ki: "Vedat Sakman
yılmamış. Kestirme yolları tercih etmemiş, önüne çıksa da elinin tersiyle itmiş. Çünkü kendine sözü var: İnandığı ve istediği müziği yapmak, doğru bildiği yolda yürümek."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:50
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