"İnandırıcılığını yitirmiş kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini dikkate almıyoruz" - Son Dakika

"İnandırıcılığını yitirmiş kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini dikkate almıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Objektifliğini ve inandırıcılığını yitirmiş kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini dikkate almıyoruz" dediCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Objektifliğini ve inandırıcılığını yitirmiş kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini dikkate almıyoruz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezinin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğiyle bu yıl 12. kez düzenlenen Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'na (IIEFC) telekonferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konferansın tüm dünya ve insanlık için hayırlı olmasını dilediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Korona virüs salgınıyla beraber tüm dünyada köklü değişikliklerin yaşanacağı yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Her ne kadar bu salgın öncelikle sağlıkla ilgili olsa da sonuçları itibariyle hayatımızın hemen her alanını etkilemektedir. Pek çok alanda salgının artçı sarsıntılarına şimdiden şahit oluyoruz. Salgının gün yüzüne çıkardığı adaletsizlikler de vardır. Bu süreçte ekonomik olarak en müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarına maske üretmekte dahi zorlandığını asgari sağlık hizmetlerini sağlayamadığını gördük. Sağlık sigortası olmayan insanların ölüme terk edildiği utanç verici sahnelerle karşılaştık. Yaşlı bakım evlerinden yansıyan görüntüler hepimizi derinden sarsmış, insanlık adına geleceğimiz adına endişelerimizi daha da arttırmıştır. Sadece maddi zenginliğin sosyal adalete ve eşitliği temin etmeye yetmediği, bu süreçte acı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Dünya genelinde 450 bine yaklaşan can kaybını sadece Covid-19 virüsünün ölümcül etkisine bağlamak son derece yanlıştır. Maalesef pek çok ülkede insanlar ancak paraları, güçleri ve maddi imkanları oranında imkanlardan yararlanabilmektedir. Toplumun çeperinde yer alan ekonomik bakımdan yeterli güce sahip olmayan insanlar bu tarz kriz durumlarında kaderlerine terk edilmektedir. Türkiye olarak bu salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerin başında yer aldık. Gelir durumu ne olursa olsun hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Kendi insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra dünyanın 125 ülkesine sağlık yardımında bulunduk. İnsanların en hayırlısı insanlara faydası olandır tavsiyesine uygun şekilde elimizdeki imkanları tüm insanların istifadesine sunduk. Uluslararası kuruluşlardan borç almak yerine kendi kaynaklarımızı devreye soktuk. Mali bağımsızlığımızdan taviz vermeden Türkiye'yi yeni bir vesayet ilişkisine sokmadan ekonomimizin ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamış olduk. 2020 ilk çeyrek büyüme rakamları yüzde 4,5 ile Türkiye'nin sadece sağlıkta değil ekonomide de diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını göstermiştir. Keza istihdam rakamlarında da olumlu bir ivme yakaladık. Yılın tamamı için ümitvar tablo bekliyoruz. İnandırıcılığını yitirmiş kredi derecelendirme şirketlerinin tahminlerini dikkate almıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN SALGINA YÖNELİK BAŞARISI ÜLKEMİZE YÖNELİK İLGİYİ DAHA DA ARTTIRDI"

"Normalleşme takvimini hayata geçirmemizle birlikte üretim, ticaret ve turizm yeniden canlanmaya başladı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin salgına yönelik başarısı ülkemize yönelik ilgiyi daha da arttırdı. Türkiye olarak uzun süredir küresel sistemin adalet ve merhamet eksenli yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu dile getiriyoruz. Hırs, çıkar ve faiz üzerine bina edilen mevcut küresel ekonomi mimarinin insanı ve tabiatı koruması mümkün değildir. Finans sektörünün üretimi ve ticareti beslediği bir ekonomik sisteminin yerini diğer tüm sektörlerinin finans sektörünü beslediği sağlıksız bir yapı yer almıştır. Aşırı finanslaşma toplumsal ve insani maliyetlerin dikkate alınmadığı sadece rant kaygısıyla hareket eden obez bir ekonomik model ortaya çıkarmıştır. Tüm dünyada gelir ve servet dağılımı gittikçe bozulmuş, ülkeler arası makas gittikçe açılmıştır" dedi.

"ÇARPIK YAPININ ALTERNATİFİ İSLAMİ EKONOMİ VE FİNANS MODELİDİR"

Finans sektöründe başlayan her krizin hızla reel sektörü de etkileyerek işsizler ordusu oluşturduğunu kaydeden Erdoğan, "Bu çarpık yapının alternatifi İslami ekonomi ve finans modelidir. İslami finans kurumları faize bulaşmak istemeyenlerin tercihi oluyor. İslami finans kurumlarımızın sektörden aldığı pay 2002 yılında yüzde 2 bile değilken 3 kattan fazla büyüterek yüzde 6'nın üzerine çıkardık. Katılım esasına göre faaliyet gösteren ortaklıkların sayıları 6'ya çıktı. Katılım finans kuruluşlarının 2005 yılında 10 milyar lira olan aktif büyüklükleri de 319 milyar liraya ulaştı. Türkiye hazinesi tarafından ihraç edilen ürünlerin arasına sukuk da katıldı. Kıtaların ve kültürlerin kavşağında yer alan İstanbul'umuzu İslami finans ve ekonominin de merkezi yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 04:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'İnandırıcılığını yitirmiş kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini dikkate almıyoruz' - Son Dakika

Son Dakika

Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak Mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı Avşar Kızı, röntgenci hayranıyla ilgili verilen karara isyan etti Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir         
16:13
Juventus taraftarı model Maira Reginato, takımı şampiyon olursa soyunacağını duyurdu Juventus taraftarı model Maira Reginato, takımı şampiyon olursa soyunacağını duyurdu         
15:55
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi         
15:53
Helin Avşar evini gözetleyen hayranının serbest kalmasına isyan etti: Bu raporlu bir deli Helin Avşar evini gözetleyen hayranının serbest kalmasına isyan etti: Bu raporlu bir deli         
15:21
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi         
15:12
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti         
14:53
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız         
14:50
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! Uzmanından çekirge istilası için uyarı! "İlaçlamak yetmez" deyip yapılması gerekeni anlattı         
14:34
Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi         
14:19
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş         
14:19
Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı dizinin kadrosundan zorla çıkartıldı Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı dizinin kadrosundan zorla çıkartıldı         
14:09
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor         
13:39
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada         
13:29
Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı         
13:17
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı         
13:13
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları         
12:54
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı         
12:52
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada         
12:52
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu         
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor         
12:31
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı         
11:59
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını taciz etti Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını taciz etti         
11:54
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım         
11:52
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisinden canlı yayında dikkat çeken yorum! Şeyma'ya gönderme mi yaptı? Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisinden canlı yayında dikkat çeken yorum! Şeyma'ya gönderme mi yaptı?         
11:30
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner         
11:07
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek         
10:51
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları         
10:30
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek         
10:27
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi         
10:27
Kırmızı mini elbisesiyle poz veren Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği Kırmızı mini elbisesiyle poz veren Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2020 16:19:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "İnandırıcılığını yitirmiş kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini dikkate almıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]