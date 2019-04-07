Son Dakika Haberleri: İnanılmaz! Bu Kadınlar Bebek Üretim Fabrikası Gibi - Aynı Anda 8 Çocuk Dünyaya Getirdi

İnanılmaz! Bu Kadınlar Bebek Üretim Fabrikası Gibi - Aynı Anda 8 Çocuk Dünyaya Getirdi

1 saat önce

Bugün sizlere yaptıkları doğumlarla, rekorlar kitabına giren inanılmaz kadınlardan bahsedeceğiz.

Bugün sizlere yaptıkları doğumlarla, rekorlar kitabına giren inanılmaz kadınlardan bahsedeceğiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:03 Kaynak: Youtube

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