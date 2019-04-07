İnanılmaz! Bu Kadınlar Bebek Üretim Fabrikası Gibi - Aynı Anda 8 Çocuk Dünyaya Getirdi
1 saat önce
Bugün sizlere yaptıkları doğumlarla, rekorlar kitabına giren inanılmaz kadınlardan bahsedeceğiz.
Bugün sizlere yaptıkları doğumlarla, rekorlar kitabına giren inanılmaz kadınlardan bahsedeceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:03 Kaynak: Youtube
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