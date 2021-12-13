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İnanılmaz görüntüler, evler sel sularına gömüldü - Son Dakika

İnanılmaz görüntüler, evler sel sularına gömüldü

13.12.2021 12:17
İnanılmaz görüntüler, evler sel sularına gömüldü

Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ev sular altında kaldı.

Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ev sular altında kaldı. Sular içinde kalan evler havadan görüntülenirken, kameraları gören bir vatandaş, yardım çığlığında bulundu.

Edirne'nin Enez ilçesinde etkili olan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Gülçavuş köyünde sel suları nedeniyle birçok ev ve bahçe sular altında kaldı. Evlerin yarıya kadar suya gömüldüğü köyde çok sayıda malzeme kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda evin sular altında kaldığı köyde, sel sularının verdiği tahribat drone ile havadan görüntülendi. Son 24 saatte 125 metreküp yağışın düştüğü ilçede, sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Köyde yaşayan vatandaşlardan Yılmaz Demir, "Çok şiddetli yağmur yağdı. Hasar büyük her yer su altında kaldı. Mahsur kalan arkadaşımız kurtarıldı onu görmeye geldik. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE YARDIM ÇIĞLIĞI

Gazetecilerin görüntü aldığını gören bir vatandaş yardım çağrısında bulundu. Evde mahsur kaldıklarını söyleyen vatandaş, giyecek ve yakacak istediklerini belirtti. Köy halkı ve gazeteciler mahsur kalan vatandaşlara yardım etmek için seferber oldu.

(Mehmet Basmacı - Şener Urfa/ İHA)

İnanılmaz görüntüler, evler sel sularına gömüldü
İnanılmaz görüntüler, evler sel sularına gömüldü
İnanılmaz görüntüler, evler sel sularına gömüldü
İnanılmaz görüntüler, evler sel sularına gömüldü
İnanılmaz görüntüler, evler sel sularına gömüldü
İnanılmaz görüntüler, evler sel sularına gömüldü
İnanılmaz görüntüler, evler sel sularına gömüldü
İnanılmaz görüntüler, evler sel sularına gömüldü
İnanılmaz görüntüler, evler sel sularına gömüldü
İnanılmaz görüntüler, evler sel sularına gömüldü
İnanılmaz görüntüler, evler sel sularına gömüldü
İnanılmaz görüntüler, evler sel sularına gömüldü
İnanılmaz görüntüler, evler sel sularına gömüldü

Edirne, Sel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnanılmaz görüntüler, evler sel sularına gömüldü - Son Dakika


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