İnanılmaz Hedef: Patrik Schick Vs Crotone
1 saat önce
Çek ileri Patrik Schick, bu inanılmaz bitiş ile yeteneklerini sergiledi, topu Crotone defansına fırlattı, sonra topa koştu ve topu yavaşça yuvasına soktu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:06
Çek ileri Patrik Schick, bu inanılmaz bitiş ile yeteneklerini sergiledi, topu Crotone
defansına fırlattı, sonra topa koştu ve topu yavaşça yuvasına soktu.
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