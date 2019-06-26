Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedef: Patrik Schick Vs Crotone
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İnanılmaz Hedef: Patrik Schick Vs Crotone

1 saat önce

Çek ileri Patrik Schick, bu inanılmaz bitiş ile yeteneklerini sergiledi, topu Crotone defansına fırlattı, sonra topa koştu ve topu yavaşça yuvasına soktu.

Çek ileri Patrik Schick, bu inanılmaz bitiş ile yeteneklerini sergiledi, topu Crotone defansına fırlattı, sonra topa koştu ve topu yavaşça yuvasına soktu.
İnanılmaz Hedef: Patrik Schick Vs Crotone
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:06 
Crotone, Spor
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