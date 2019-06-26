İnanılmaz Hedefler: 1976'da Gerd Müller
1 saat önce
Gerd Müller'in yılın bu inanılmaz hedefi, Avrupa Kupası'nda Banik Ostrau'ya karşı Banik Ostrau'ya karşı attığı 1976'ya atıldı. Bayern maçı 2: 1 kazandı.
Gerd Müller
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:32
'in yılın bu inanılmaz hedefi, Avrupa
Kupası'nda Banik Ostrau'ya karşı Banik Ostrau'ya karşı attığı 1976'ya atıldı. Bayern maçı 2: 1 kazandı.
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