Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: 1976'da Gerd Müller
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İnanılmaz Hedefler: 1976'da Gerd Müller

1 saat önce

Gerd Müller'in yılın bu inanılmaz hedefi, Avrupa Kupası'nda Banik Ostrau'ya karşı Banik Ostrau'ya karşı attığı 1976'ya atıldı. Bayern maçı 2: 1 kazandı.

Gerd Müller'in yılın bu inanılmaz hedefi, Avrupa Kupası'nda Banik Ostrau'ya karşı Banik Ostrau'ya karşı attığı 1976'ya atıldı. Bayern maçı 2: 1 kazandı.
İnanılmaz Hedefler: 1976'da Gerd Müller
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:32 
Avrupa, Gerd Müller, Spor
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