İnanılmaz Hedefler: Adriano Vs Rayo
8 saat önce
Brezilyalı solcu Adriano, Barcelona'nın 2014'te Ray Vallecano'yu 6-0 yenmesiyle sadece iki dakika sonra çıkmaza girdi. Uzun vadeli çaba, Adriano'nun La Liga kampanyasının üçte biriydi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:06
Brezilyalı solcu Adriano, Barcelona
'nın 2014'te Ray Vallecano'yu 6-0 yenmesiyle sadece iki dakika sonra çıkmaza girdi. Uzun vadeli çaba, Adriano'nun La Liga
kampanyasının üçte biriydi.
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