Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Adriano Vs Rayo
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İnanılmaz Hedefler: Adriano Vs Rayo

8 saat önce

Brezilyalı solcu Adriano, Barcelona'nın 2014'te Ray Vallecano'yu 6-0 yenmesiyle sadece iki dakika sonra çıkmaza girdi. Uzun vadeli çaba, Adriano'nun La Liga kampanyasının üçte biriydi.

Brezilyalı solcu Adriano, Barcelona'nın 2014'te Ray Vallecano'yu 6-0 yenmesiyle sadece iki dakika sonra çıkmaza girdi. Uzun vadeli çaba, Adriano'nun La Liga kampanyasının üçte biriydi.
İnanılmaz Hedefler: Adriano Vs Rayo
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:06 
Spor
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