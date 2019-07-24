Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Aleksandr Sobolev - Arsenal Tula
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İnanılmaz Hedefler: Aleksandr Sobolev - Arsenal Tula

1 saat önce

Aleksandr Sobolev, Arsenal Tula'ya karşı bu inanılmaz bisiklet tekmesiyle iyi golcülüğünü sürdürdü. Krylya Sovetov Samara forvet için 2019-20 sezonu başında iki maçta üçüncü gol oldu.

Aleksandr Sobolev, Arsenal Tula'ya karşı bu inanılmaz bisiklet tekmesiyle iyi golcülüğünü sürdürdü. Krylya Sovetov Samara forvet için 2019-20 sezonu başında iki maçta üçüncü gol oldu.
İnanılmaz Hedefler: Aleksandr Sobolev - Arsenal Tula
Arsenal, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:05 
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