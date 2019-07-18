İnanılmaz Hedefler: Aleksey Ionov Vs Orenburg
3 saat önce
FC Rostov’un orta saha oyuncusu Aleksey Ionov, 2019-20 RPL’nin rakibi Orenburg’a karşı açılış haftasında çarpıcı bir gol attı.
FC Rostov
'un orta saha oyuncusu Aleksey Ionov, 2019-20 RPL'nin rakibi Orenburg'a karşı açılış haftasında çarpıcı bir gol attı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:05
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