Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Aleksey Ionov Vs Orenburg
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İnanılmaz Hedefler: Aleksey Ionov Vs Orenburg

3 saat önce

FC Rostov’un orta saha oyuncusu Aleksey Ionov, 2019-20 RPL’nin rakibi Orenburg’a karşı açılış haftasında çarpıcı bir gol attı.

FC Rostov'un orta saha oyuncusu Aleksey Ionov, 2019-20 RPL'nin rakibi Orenburg'a karşı açılış haftasında çarpıcı bir gol attı.
İnanılmaz Hedefler: Aleksey Ionov Vs Orenburg
Rostov, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:05 
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