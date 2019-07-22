Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Alexandre Lacazette - OGC Nice
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İnanılmaz Hedefler: Alexandre Lacazette - OGC Nice

1 saat önce

Fransız ileri Alexandre Lacazette, OGC Nice'e karşı bu inanılmaz dönüşü gerçekleştirdi. Lacazette bir çarpı aldı ve serin bir kompozisyon elde etmek için kendini ayarlayarak kendi bacaklarının arasından topu fırlattı.

Fransız ileri Alexandre Lacazette, OGC Nice'e karşı bu inanılmaz dönüşü gerçekleştirdi. Lacazette bir çarpı aldı ve serin bir kompozisyon elde etmek için kendini ayarlayarak kendi bacaklarının arasından topu fırlattı.
İnanılmaz Hedefler: Alexandre Lacazette - OGC Nice
Lacazette, OGC Nice, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:05 
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