İnanılmaz Hedefler: Alexandre Lacazette - OGC Nice
1 saat önce
Fransız ileri Alexandre Lacazette, OGC Nice'e karşı bu inanılmaz dönüşü gerçekleştirdi. Lacazette bir çarpı aldı ve serin bir kompozisyon elde etmek için kendini ayarlayarak kendi bacaklarının arasından topu fırlattı.
Fransız ileri Alexandre Lacazette
, OGC Nice
'e karşı bu inanılmaz dönüşü gerçekleştirdi. Lacazette bir çarpı aldı ve serin bir kompozisyon elde etmek için kendini ayarlayarak kendi bacaklarının arasından topu fırlattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:05
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