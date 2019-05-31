Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Andrey Egorychev Vs Rubin
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İnanılmaz Hedefler: Andrey Egorychev Vs Rubin

1 saat önce

Sadece 12 saniye sonra Andrey Egorychev'in Rubin'e karşı bu inanılmaz amacına göz atın! FC Ural orta saha oyuncusu takımını maçın başında öne çıkarmak için uzaktan voleybolu yaptı.

Sadece 12 saniye sonra Andrey Egorychev'in Rubin'e karşı bu inanılmaz amacına göz atın! FC Ural orta saha oyuncusu takımını maçın başında öne çıkarmak için uzaktan voleybolu yaptı.
İnanılmaz Hedefler: Andrey Egorychev Vs Rubin
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06 
voleybol, Spor
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