İnanılmaz Hedefler: Andrey Egorychev Vs Rubin
1 saat önce
Sadece 12 saniye sonra Andrey Egorychev'in Rubin'e karşı bu inanılmaz amacına göz atın! FC Ural orta saha oyuncusu takımını maçın başında öne çıkarmak için uzaktan voleybolu yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06
Sadece 12 saniye sonra Andrey Egorychev'in Rubin'e karşı bu inanılmaz amacına göz atın! FC Ural orta saha oyuncusu takımını maçın başında öne çıkarmak için uzaktan voleybolu yaptı.
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