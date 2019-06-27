İnanılmaz Hedefler: Andriy Shevchenko vs Leicester
15 dakika önce
2007/08 Lig Kupasında eski Chelsea Andriy Shevchenko'nun Leicester City'ye karşı golü atmasıyla bu inanılmaz hedefe göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:06
2007/08 Lig Kupasında eski Chelsea Andriy Shevchenko
'nun Leicester City'ye karşı golü atmasıyla bu inanılmaz hedefe göz atın.
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