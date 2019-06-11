Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Anthony Limbombe Vs OL
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İnanılmaz Hedefler: Anthony Limbombe Vs OL

3 saat önce

Anthony Limbombe bu serbest vuruş ile FC Nantes için önemli bir üç puan kazandı. Belçikalı Olympique Lyonnais 2-1'i yenmek için 83. dakikada FC Nantes'i yakaladı.

Anthony Limbombe bu serbest vuruş ile FC Nantes için önemli bir üç puan kazandı. Belçikalı Olympique Lyonnais 2-1'i yenmek için 83. dakikada FC Nantes'i yakaladı.
İnanılmaz Hedefler: Anthony Limbombe Vs OL
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:06 
Nantes, Spor
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