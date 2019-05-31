Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Anton Zinkovsky Vs Rubin Kazan
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İnanılmaz Hedefler: Anton Zinkovsky Vs Rubin Kazan

1 saat önce

Krylia Sovetov orta saha oyuncusu Anton Zinkovsky bu inanılmaz golü Krylia Sovetov adına kazandı.

Krylia Sovetov orta saha oyuncusu Anton Zinkovsky bu inanılmaz golü Krylia Sovetov adına kazandı.
İnanılmaz Hedefler: Anton Zinkovsky Vs Rubin Kazan
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06 
Spor
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