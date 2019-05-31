İnanılmaz Hedefler: Anton Zinkovsky Vs Rubin Kazan
1 saat önce
Krylia Sovetov orta saha oyuncusu Anton Zinkovsky bu inanılmaz golü Krylia Sovetov adına kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:06
Krylia Sovetov orta saha oyuncusu Anton Zinkovsky bu inanılmaz golü Krylia Sovetov adına kazandı.
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