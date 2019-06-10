İnanılmaz Hedefler: Antonio Blanco Vs Barcelona
8 saat önce
19 yaş altı Real Madrid yarı finallere girerken Copa del Rey'e saldırmaya devam etti. FC Barcelona'ya karşı geri dönüş bacağının öne çıkan anı, bu günkü çatışmayı seviyelendiren ve toplamda 3-1 yapan Antonio Blanco tarafından atılan yarı çizgiden bu harika goldü.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:06
19 yaş altı Real Madrid
yarı finallere girerken Copa del Rey'e saldırmaya devam etti. FC Barcelona
'ya karşı geri dönüş bacağının öne çıkan anı, bu günkü çatışmayı seviyelendiren ve toplamda 3-1 yapan Antonio Blanco tarafından atılan yarı çizgiden bu harika goldü.
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