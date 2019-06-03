Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Arjen Robben Vs Benfica
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İnanılmaz Hedefler: Arjen Robben Vs Benfica

53 dakika önce

Arjen Robben'in Benfica'ya karşı inanılmaz hedefi, 2018-2019 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine aday gösterildi. Bu grevi FC Bayern kanatlılarından izleyin.

Arjen Robben'in Benfica'ya karşı inanılmaz hedefi, 2018-2019 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine aday gösterildi. Bu grevi FC Bayern kanatlılarından izleyin.
İnanılmaz Hedefler: Arjen Robben Vs Benfica
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:06 
Benfica, Arjen Robben, Spor
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