Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Arkadiusz Milik Vs Sampdoria
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İnanılmaz Hedefler: Arkadiusz Milik Vs Sampdoria

40 dakika önce

Bu golü Napoli'deki forvet Arkadiusz Milik'ten izleyin. Polonyalı grevcilerin kıvrılma çabası, Sampdoria karşısında 2-0 galibiyet almasına yardımcı oldu.

Bu golü Napoli'deki forvet Arkadiusz Milik'ten izleyin. Polonyalı grevcilerin kıvrılma çabası, Sampdoria karşısında 2-0 galibiyet almasına yardımcı oldu.
İnanılmaz Hedefler: Arkadiusz Milik Vs Sampdoria
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06 
Napoli, Sampdoria, Arkadiusz Milik, Spor
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