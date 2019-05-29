İnanılmaz Hedefler: Arkadiusz Milik Vs Sampdoria
40 dakika önce
Bu golü Napoli'deki forvet Arkadiusz Milik'ten izleyin. Polonyalı grevcilerin kıvrılma çabası, Sampdoria karşısında 2-0 galibiyet almasına yardımcı oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06
Bu golü Napoli
'deki forvet Arkadiusz Milik
'ten izleyin. Polonyalı grevcilerin kıvrılma çabası, Sampdoria
karşısında 2-0 galibiyet almasına yardımcı oldu.
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