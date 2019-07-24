İnanılmaz Hedefler: Arnór Sigurdsson Vs Orenburg
1 saat önce
İzlandalı orta saha oyuncusu Arnór Sigurdsson, kampanyadaki ikinci oyunda 2019-20 sezonunun ilk hedefini belirledi. CSKA Moskova'dan fantastik bir takım hamlesi topu havaya fırlattığını ve Sigurdsson'ın voleybolu yaptığını gördü.
İzlandalı orta saha oyuncusu Arnór Sigurdsson, kampanyadaki ikinci oyunda 2019-20 sezonunun ilk hedefini belirledi. CSKA Moskova
'dan fantastik bir takım hamlesi topu havaya fırlattığını ve Sigurdsson'ın voleybolu yaptığını gördü.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:05
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