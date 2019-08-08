Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Bernardo Silva Vs Polonya
Son Dakika Spor Haber

İnanılmaz Hedefler: Bernardo Silva Vs Polonya

24 dakika önce

Manchester City orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın bu mükemmel kişisel golünü kontrol edin. Portekiz orta saha oyuncusu, topu sert ve sert bir şeye sokmadan önce, Polonya ağını kesiyor.

Manchester City orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın bu mükemmel kişisel golünü kontrol edin. Portekiz orta saha oyuncusu, topu sert ve sert bir şeye sokmadan önce, Polonya ağını kesiyor.
Fabio Alves Da Silva, Manchester City, Portekiz, Polonya, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Simon Kjaer'i istemiyor
İşte futbolda yeni kurallar: Top hakeme çarpıp gol olursa geçerli sayılmayacak Sparta Prag-Trabzonspor maçı TRT Spor'da yayınlanacak İngiltere'de Salah'a ırkçılık şoku! Polis soruşturma başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 17:19:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Bernardo Silva Vs Polonya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]