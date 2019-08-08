İnanılmaz Hedefler: Bernardo Silva Vs Polonya
24 dakika önce
Manchester City orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın bu mükemmel kişisel golünü kontrol edin. Portekiz orta saha oyuncusu, topu sert ve sert bir şeye sokmadan önce, Polonya ağını kesiyor.
Manchester City
orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın bu mükemmel kişisel golünü kontrol edin. Portekiz
orta saha oyuncusu, topu sert ve sert bir şeye sokmadan önce, Polonya
ağını kesiyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:55
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