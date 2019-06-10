İnanılmaz Hedefler: Bertrand Traoré Vs Strazburg
5 saat önce
Burkinabè'den Bertrand Traoré, bu hedefi Strasbourg'a karşı elde etmek için yeteneklerini ve aldatmacasını gösterdi. Topu Hollandalı ileri Memphis Depay'den aldıktan sonra, Traoré kaleciyi alt etti ve ardından eve dokunmadan önce iki Strazburg savunucusunu yere koydu.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06
Burkinabè'den Bertrand Traoré, bu hedefi Strasbourg'a karşı elde etmek için yeteneklerini ve aldatmacasını gösterdi. Topu Hollandalı ileri Memphis
Depay'den aldıktan sonra, Traoré kaleciyi alt etti ve ardından eve dokunmadan önce iki Strazburg
savunucusunu yere koydu.
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