Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Bertrand Traoré Vs Strazburg
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İnanılmaz Hedefler: Bertrand Traoré Vs Strazburg

5 saat önce

Burkinabè'den Bertrand Traoré, bu hedefi Strasbourg'a karşı elde etmek için yeteneklerini ve aldatmacasını gösterdi. Topu Hollandalı ileri Memphis Depay'den aldıktan sonra, Traoré kaleciyi alt etti ve ardından eve dokunmadan önce iki Strazburg savunucusunu yere koydu.

Burkinabè'den Bertrand Traoré, bu hedefi Strasbourg'a karşı elde etmek için yeteneklerini ve aldatmacasını gösterdi. Topu Hollandalı ileri Memphis Depay'den aldıktan sonra, Traoré kaleciyi alt etti ve ardından eve dokunmadan önce iki Strazburg savunucusunu yere koydu.
İnanılmaz Hedefler: Bertrand Traoré Vs Strazburg
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:06 
Memphis, Strazburg, Spor
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