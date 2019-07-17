Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Clément Grenier - Real Madrid
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İnanılmaz Hedefler: Clément Grenier - Real Madrid

5 saat önce

Sezon öncesi hazırlık maçında Clément Grenier'in Real Madrid'e yaptığı harika golü görün. Fransız adam voleybolda topun sol üst köşesine geri döndü.

Sezon öncesi hazırlık maçında Clément Grenier'in Real Madrid'e yaptığı harika golü görün. Fransız adam voleybolda topun sol üst köşesine geri döndü.
İnanılmaz Hedefler: Clément Grenier - Real Madrid
Real Madrid, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:05 
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