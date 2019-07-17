İnanılmaz Hedefler: Clément Grenier - Real Madrid
5 saat önce
Sezon öncesi hazırlık maçında Clément Grenier'in Real Madrid'e yaptığı harika golü görün. Fransız adam voleybolda topun sol üst köşesine geri döndü.
Sezon öncesi hazırlık maçında Clément Grenier'in Real Madrid
'e yaptığı harika golü görün. Fransız adam voleybolda topun sol üst köşesine geri döndü.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:05
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