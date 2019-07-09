Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Dani Alves vs. Valladolid
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İnanılmaz Hedefler: Dani Alves vs. Valladolid

1 saat önce

Brezilyalılar tarafından bu şaşırtıcı hedefi göz atın. Dani Alves'in haçı Zlatan Ibrahimovic içindi, ancak bunun yerine Villar'u dolaştı ve şaşırtıcı bir gol attı. 23 Ocak 2010'da Jose Zorilla stadyumunda Valladolid ile Barcelona arasındaki La Liga maçında maç 3-0 sona erdi.

Brezilyalılar tarafından bu şaşırtıcı hedefi göz atın. Dani Alves'in haçı Zlatan Ibrahimovic içindi, ancak bunun yerine Villar'u dolaştı ve şaşırtıcı bir gol attı. 23 Ocak 2010'da Jose Zorilla stadyumunda Valladolid ile Barcelona arasındaki La Liga maçında maç 3-0 sona erdi.
İnanılmaz Hedefler: Dani Alves vs. Valladolid
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:05 
Valladolid, Dani Alves, Spor
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