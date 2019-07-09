İnanılmaz Hedefler: Dani Alves vs. Valladolid
1 saat önce
Brezilyalılar tarafından bu şaşırtıcı hedefi göz atın. Dani Alves'in haçı Zlatan Ibrahimovic içindi, ancak bunun yerine Villar'u dolaştı ve şaşırtıcı bir gol attı. 23 Ocak 2010'da Jose Zorilla stadyumunda Valladolid ile Barcelona arasındaki La Liga maçında maç 3-0 sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:05
Brezilyalılar tarafından bu şaşırtıcı hedefi göz atın. Dani Alves
'in haçı Zlatan Ibrahimovic içindi, ancak bunun yerine Villar'u dolaştı ve şaşırtıcı bir gol attı. 23 Ocak 2010'da Jose Zorilla stadyumunda Valladolid
ile Barcelona
arasındaki La Liga
maçında maç 3-0 sona erdi.
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