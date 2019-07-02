İnanılmaz Hedefler: Danny Rose vs Arsenal
23 dakika önce
Tottenham Hotspur'un geri bıraktığı bu parlak voleybolu, Danny Rose'in Kuzey Londra'daki rakipleri Arsenal'e karşı yaptı. Gol, Nisan 2010'da Rose'un 19 yaşında bir çocuk olan Spurs için çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:06
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