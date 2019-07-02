Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Danny Rose vs Arsenal
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İnanılmaz Hedefler: Danny Rose vs Arsenal

23 dakika önce

Tottenham Hotspur'un geri bıraktığı bu parlak voleybolu, Danny Rose'in Kuzey Londra'daki rakipleri Arsenal'e karşı yaptı. Gol, Nisan 2010'da Rose'un 19 yaşında bir çocuk olan Spurs için çıktı.

Tottenham Hotspur'un geri bıraktığı bu parlak voleybolu, Danny Rose'in Kuzey Londra'daki rakipleri Arsenal'e karşı yaptı. Gol, Nisan 2010'da Rose'un 19 yaşında bir çocuk olan Spurs için çıktı.
İnanılmaz Hedefler: Danny Rose vs Arsenal
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:06 
Tottenham Hotspur, Danny Rose, Arsenal, Londra, Spor
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